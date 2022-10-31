https://crimea.ria.ru/20221031/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125168814.html

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 940 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:25

2022-10-31T10:25

2022-10-31T10:25

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 940 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписаны 2 пациента."На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 67 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 908 человек, выздоровели 93 022.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе