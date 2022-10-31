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Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 940 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:25
2022-10-31T10:25
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 940 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписаны 2 пациента."На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 67 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 908 человек, выздоровели 93 022.
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 60 новых случаев COVID-19

10:25 31.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ больничном коридоре
В больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 29 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 940 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализирован один пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 246 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 31 человек, за весь период – 201 501", – говорится в сообщении.
В Севастополе подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписаны 2 пациента.
"На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 67 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", – проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 908 человек, выздоровели 93 022.
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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