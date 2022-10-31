https://crimea.ria.ru/20221031/nochnaya-rabota-rszo-smerch-po-voennym-obektam-ukrainy--video-1125168547.html

Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео

Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео

Минобороны России показало кадры ночной работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:06

2022-10-31T10:06

2022-10-31T10:06

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры ночной работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ в зоне проведения спецоперации. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.Расчеты РСЗО "Смерч" предназначены для вывода из строя и уничтожения: командных пунктов; складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами; узлов связи; средств ПВО и других важных объектов, находящихся на большом удалении.Цели снарядов дальнобойной реактивной система находятся за десятки километров. Эффективная работа возможна на расстоянии до 90 километров. Но даже на предельной дальности расчеты накрывают цель с ювелирной точностью."Расчеты РСЗО "Смерч" всегда в движении. Стартовые позиции и укрытия, где можно пополнить боезапас, точки заправки техники и места для отдыха артиллеристы меняют по несколько раз в сутки", - добавили в МО РФ.

https://crimea.ria.ru/20221031/soldaty-srochniki-osennego-prizyva-ne-budut-privlecheny-k-svo--genshtab-1125168361.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине