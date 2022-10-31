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Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео
Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео
Минобороны России показало кадры ночной работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:06
2022-10-31T10:06
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры ночной работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ в зоне проведения спецоперации. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.Расчеты РСЗО "Смерч" предназначены для вывода из строя и уничтожения: командных пунктов; складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами; узлов связи; средств ПВО и других важных объектов, находящихся на большом удалении.Цели снарядов дальнобойной реактивной система находятся за десятки километров. Эффективная работа возможна на расстоянии до 90 километров. Но даже на предельной дальности расчеты накрывают цель с ювелирной точностью."Расчеты РСЗО "Смерч" всегда в движении. Стартовые позиции и укрытия, где можно пополнить боезапас, точки заправки техники и места для отдыха артиллеристы меняют по несколько раз в сутки", - добавили в МО РФ.
https://crimea.ria.ru/20221031/soldaty-srochniki-osennego-prizyva-ne-budut-privlecheny-k-svo--genshtab-1125168361.html
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Ночная работа РСЗО "Смерч" по военным объектам Украины – видео

Минобороны РФ опубликовало видео ночной работы РСЗО "Смерч" в зоне спецоперации

10:06 31.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Смерч" в ходе спецоперации на Украине
Боевая работа расчетов РСЗО Смерч в ходе спецоперации на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры ночной работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ в зоне проведения спецоперации. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
"Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. На дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов противника", - отметили в ведомстве.
Расчеты РСЗО "Смерч" предназначены для вывода из строя и уничтожения: командных пунктов; складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами; узлов связи; средств ПВО и других важных объектов, находящихся на большом удалении.
Цели снарядов дальнобойной реактивной система находятся за десятки километров. Эффективная работа возможна на расстоянии до 90 километров. Но даже на предельной дальности расчеты накрывают цель с ювелирной точностью.
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"Расчеты РСЗО "Смерч" всегда в движении. Стартовые позиции и укрытия, где можно пополнить боезапас, точки заправки техники и места для отдыха артиллеристы меняют по несколько раз в сутки", - добавили в МО РФ.
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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