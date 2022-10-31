https://crimea.ria.ru/20221031/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-v-ponedelnik-1125169284.html

Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник

Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник

В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 380 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:47

2022-10-31T10:47

2022-10-31T10:47

керченская паромная переправа

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 380 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Отмечается, что очередь сократилась за счет направления машин с неприоритетными грузами по альтернативному маршруту или железнодорожным транспортом.Вместе с тем, по данным минтранса Республики Крым, в Керченском проливе действует штормовое предупреждение, днем ожидается усиление северо-западного ветра 12-17 м/сек, который сохранится до вечера.По состоянию на утро понедельника, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 23 106 пассажиров, 12 339 единиц автотранспорта и 515 железнодорожных вагонов. Задействованные на линии семь паромов выполнили 376 рейсов с момента возобновления работы переправы 9 октября.На терминале порта Крым Керченского морского порта (северный пригород Керчи) базируется автопаромы "Керченский-2", "Ейск" (вместимость автотранспорта до 27 легковых машин или малотоннажных грузовиков), "Лаврентий", "Мария", (вместимостью 25 грузовых автопоездов или 50 легковых автомашин).Судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, курсирует между терминалом Торговый порт (Керченского морского порта) и терминалом Порт Кавказ.Железнодорожный паром "Конро Трейдер" работают на линии терминал Рыбный порт (Керчь) – Порт Кавказ.Железнодорожный паром "Авангард", вышедший на переправу ночью 26 октября, ходит на линии терминал Порт Крым – порт Кавказ.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, транспорт