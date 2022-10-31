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Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник
Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник
В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 380 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:47
2022-10-31T10:47
керченская паромная переправа
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 380 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Отмечается, что очередь сократилась за счет направления машин с неприоритетными грузами по альтернативному маршруту или железнодорожным транспортом.Вместе с тем, по данным минтранса Республики Крым, в Керченском проливе действует штормовое предупреждение, днем ожидается усиление северо-западного ветра 12-17 м/сек, который сохранится до вечера.По состоянию на утро понедельника, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 23 106 пассажиров, 12 339 единиц автотранспорта и 515 железнодорожных вагонов. Задействованные на линии семь паромов выполнили 376 рейсов с момента возобновления работы переправы 9 октября.На терминале порта Крым Керченского морского порта (северный пригород Керчи) базируется автопаромы "Керченский-2", "Ейск" (вместимость автотранспорта до 27 легковых машин или малотоннажных грузовиков), "Лаврентий", "Мария", (вместимостью 25 грузовых автопоездов или 50 легковых автомашин).Судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, курсирует между терминалом Торговый порт (Керченского морского порта) и терминалом Порт Кавказ.Железнодорожный паром "Конро Трейдер" работают на линии терминал Рыбный порт (Керчь) – Порт Кавказ.Железнодорожный паром "Авангард", вышедший на переправу ночью 26 октября, ходит на линии терминал Порт Крым – порт Кавказ.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
керченская паромная переправа, крым, транспорт
Керченская паромная переправа: обстановка в понедельник

Обстановка на Керченской паромной переправе в понедельник, 31 октября

10:47 31.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 380 грузовиков. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
"Утром 31 октября в очереди на Керченскую паромную переправу остаются 380 грузовиков, в основном, на парковках Темрюкского района", – говорится в сообщении.
Отмечается, что очередь сократилась за счет направления машин с неприоритетными грузами по альтернативному маршруту или железнодорожным транспортом.
Вместе с тем, по данным минтранса Республики Крым, в Керченском проливе действует штормовое предупреждение, днем ожидается усиление северо-западного ветра 12-17 м/сек, который сохранится до вечера.

"Видимость хорошая, днем без осадков, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +13 - 15, температура воды в море +14", – со ссылкой на прогноз Росгидромета передает ведомство.

По состоянию на утро понедельника, через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 23 106 пассажиров, 12 339 единиц автотранспорта и 515 железнодорожных вагонов. Задействованные на линии семь паромов выполнили 376 рейсов с момента возобновления работы переправы 9 октября.
На терминале порта Крым Керченского морского порта (северный пригород Керчи) базируется автопаромы "Керченский-2", "Ейск" (вместимость автотранспорта до 27 легковых машин или малотоннажных грузовиков), "Лаврентий", "Мария", (вместимостью 25 грузовых автопоездов или 50 легковых автомашин).
Судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома, курсирует между терминалом Торговый порт (Керченского морского порта) и терминалом Порт Кавказ.
Железнодорожный паром "Конро Трейдер" работают на линии терминал Рыбный порт (Керчь) – Порт Кавказ.
Железнодорожный паром "Авангард", вышедший на переправу ночью 26 октября, ходит на линии терминал Порт Крым – порт Кавказ.
Керченская паромная переправаКрымТранспорт
 
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