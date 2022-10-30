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В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей

В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей - РИА Новости Крым, 30.10.2022

В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей

В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T08:55

2022-10-30T08:55

2022-10-30T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.Связи с туристами не было, что осложняло поисковые работы."В результате продолжительных поисков их удалось обнаружить, после чего спасатели вывели людей в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.Всего в спасательной операции приняли участие 54 человека и 11 единиц техники.Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.

https://crimea.ria.ru/20221027/v-alushte-s-25-metrovogo-obryva-sorvalsya-muzhchina-1125107071.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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