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В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей
В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей - РИА Новости Крым, 30.10.2022
В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей
В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T08:55
2022-10-30T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.Связи с туристами не было, что осложняло поисковые работы."В результате продолжительных поисков их удалось обнаружить, после чего спасатели вывели людей в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.Всего в спасательной операции приняли участие 54 человека и 11 единиц техники.Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.
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гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым
В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей

В Крыму десятки спасателей искали потерявшихся туристов с детьми

08:55 30.10.2022
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
Накануне вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Белогорском районе на Долгоруковской Яйле потерялись двое взрослых и двое детей. На поиски выдвинулись специалисты горной поисково-спасательной части и сотрудники "Крым-спас".
Связи с туристами не было, что осложняло поисковые работы.
"В результате продолжительных поисков их удалось обнаружить, после чего спасатели вывели людей в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

Всего в спасательной операции приняли участие 54 человека и 11 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.
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