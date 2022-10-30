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В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей
В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей - РИА Новости Крым, 30.10.2022
В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей
В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T08:55
2022-10-30T08:55
2022-10-30T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.Связи с туристами не было, что осложняло поисковые работы."В результате продолжительных поисков их удалось обнаружить, после чего спасатели вывели людей в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.Всего в спасательной операции приняли участие 54 человека и 11 единиц техники.Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.
https://crimea.ria.ru/20221027/v-alushte-s-25-metrovogo-obryva-sorvalsya-muzhchina-1125107071.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, происшествия, крым
В Крымских горах потерялись двое взрослых и детей
В Крыму десятки спасателей искали потерявшихся туристов с детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белогорском районе искали пропавших туристов. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
Накануне вечером в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Белогорском районе на Долгоруковской Яйле потерялись двое взрослых и двое детей. На поиски выдвинулись специалисты горной поисково-спасательной части и сотрудники "Крым-спас".
Связи с туристами не было, что осложняло поисковые работы.
"В результате продолжительных поисков их удалось обнаружить, после чего спасатели вывели людей в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
Всего в спасательной операции приняли участие 54 человека и 11 единиц техники.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает жителям и гостям полуострова о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.