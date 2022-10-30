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Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи
Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи
Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, унесшей жизни более полутора сотен... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T13:25
2022-10-30T13:25
2022-10-30T13:25
в мире
происшествия
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, унесшей жизни более полутора сотен человек. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме. Трагедия произошла в столичном районе Итхэвон в Сеуле, известном своими вечеринками по случаю празднования Хэллоуина. Минувшей ночью в давке, произошедшей в узком переулке, погибли 153 человека, пострадали более 100. "Судя по имени, погибшая - этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", – пояснили в посольстве. В ведомстве добавили, что цифры постоянно меняются, так что число жертв еще может вырасти. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
https://crimea.ria.ru/20221030/davka-v-seule-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1125157834.html
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в мире, происшествия, владимир путин (политик)
Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи
Путин направил соболезнования в связи с массовой гибелью людей на праздновании в Сеуле
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, унесшей жизни более полутора сотен человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.
Трагедия произошла в столичном районе Итхэвон в Сеуле, известном своими вечеринками по случаю празднования Хэллоуина. Минувшей ночью в давке, произошедшей в узком переулке, погибли 153 человека, пострадали более 100.
Среди погибших – иностранцы, в том числе граждане России. По последним данным, в давке погибли четыре россиянки в возрасте от 20 до 30 лет. Сведения о четвертой жертве поступили недавно, после того, как на связь с посольством вышли родственники погибшей и сотрудники дипмиссии проверили факты в морге.
"Судя по имени, погибшая - этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", – пояснили в посольстве.
В ведомстве добавили, что цифры постоянно меняются, так что число жертв еще может вырасти. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.