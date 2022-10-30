https://crimea.ria.ru/20221030/tragediya-v-seule-putin-vyrazil-soboleznovaniya-prezidentu-yuzhnoy-korei-1125160963.html

Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи

Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи - РИА Новости Крым, 30.10.2022

Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, унесшей жизни более полутора сотен... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T13:25

2022-10-30T13:25

2022-10-30T13:25

в мире

происшествия

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160851_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_d45eef78855fa103549f6fc685082a94.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю глубокие соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, унесшей жизни более полутора сотен человек. Об этом сообщается на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме. Трагедия произошла в столичном районе Итхэвон в Сеуле, известном своими вечеринками по случаю празднования Хэллоуина. Минувшей ночью в давке, произошедшей в узком переулке, погибли 153 человека, пострадали более 100. "Судя по имени, погибшая - этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России", – пояснили в посольстве. В ведомстве добавили, что цифры постоянно меняются, так что число жертв еще может вырасти. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.

https://crimea.ria.ru/20221030/davka-v-seule-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1125157834.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, владимир путин (политик)