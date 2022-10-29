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Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения
Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения
Российские военнослужащие, возвращенные в субботу в результате обмена с киевским режимом по формуле 50 на 50, будут доставлены в Москву для прохождения лечения... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T15:45
2022-10-29T15:45
украина
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, возвращенные в субботу в результате обмена с киевским режимом по формуле 50 на 50, будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны РФ.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Среди освобожденных – семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики.
https://crimea.ria.ru/20221029/pushilin-soobschil-ob-obmene-s-kievom-plennymi-po-formule-50-na-50-1125152928.html
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украина, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения

МО: 50 возвращенных с Украины военных РФ доставят в Москву для лечения и реабилитации

15:45 29.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, возвращенные в субботу в результате обмена с киевским режимом по формуле 50 на 50, будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны РФ.
"29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – говорится в сообщении.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Среди освобожденных – семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
14:28
Пушилин сообщил об обмене с Киевом пленными по формуле 50 на 50
 
УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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