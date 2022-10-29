https://crimea.ria.ru/20221029/vozvraschennykh-s-ukrainy-plennykh-dostavyat-v-moskvu-dlya-lecheniya-1125153704.html

Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения

Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения

Российские военнослужащие, возвращенные в субботу в результате обмена с киевским режимом по формуле 50 на 50, будут доставлены в Москву для прохождения лечения... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T15:45

2022-10-29T15:45

2022-10-29T15:45

украина

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738165_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_afba3300eba939c2f6fbf75acd4bf4d8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, возвращенные в субботу в результате обмена с киевским режимом по формуле 50 на 50, будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны РФ.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Среди освобожденных – семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики.

https://crimea.ria.ru/20221029/pushilin-soobschil-ob-obmene-s-kievom-plennymi-po-formule-50-na-50-1125152928.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине