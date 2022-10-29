https://crimea.ria.ru/20221029/vozvraschennykh-s-ukrainy-plennykh-dostavyat-v-moskvu-dlya-lecheniya-1125153704.html
Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения
Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения
Российские военнослужащие, возвращенные в субботу в результате обмена с киевским режимом по формуле 50 на 50, будут доставлены в Москву для прохождения лечения... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T15:45
2022-10-29T15:45
2022-10-29T15:45
украина
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие, возвращенные в субботу в результате обмена с киевским режимом по формуле 50 на 50, будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, сообщили в Минобороны РФ.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 50 на 50. Среди освобожденных – семь человек из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики.
https://crimea.ria.ru/20221029/pushilin-soobschil-ob-obmene-s-kievom-plennymi-po-formule-50-na-50-1125152928.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения
МО: 50 возвращенных с Украины военных РФ доставят в Москву для лечения и реабилитации