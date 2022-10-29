Рейтинг@Mail.ru
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221029/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125150858.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T11:28
2022-10-29T11:28
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121928227_0:74:3044:1786_1920x0_80_0_0_9bd43f5768d2d9524b7a5e97fbeff56f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5400 человек.В Севастополе подтвердили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны также 7. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 73 – с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 822 человек, выздоровели 92 966. Скончались 2472 пациента с подтвержденным COVID-19.Накануне в Крыму и Севастополе выявили 89 новых случаев COVID-19.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121928227_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_2a273de98c3ef03131ddb1477f35e3e5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 70 новых случаев COVID-19, умер один человек

11:28 29.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова
Лечение пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"За истекшие сутки госпитализировано 9 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 234 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человека, за весь период – 201 449", - говорится в сообщении.
Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5400 человек.
В Севастополе подтвердили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны также 7. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 73 – с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 822 человек, выздоровели 92 966. Скончались 2472 пациента с подтвержденным COVID-19.
Накануне в Крыму и Севастополе выявили 89 новых случаев COVID-19.
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" – Минобороны РФ
14:08К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны
13:37Эксперт назвал цель атак украинских беспилотников в Севастополе
13:33Киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе – МО РФ
12:51Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти
12:41В России можно использовать водительские права ЛНР, ДНР и Украины
12:21Минтранс сообщил о затруднениях движения машин по Крымскому мосту
12:09Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы
11:39Киев просит у Запада одеяла и генераторы – The Telegraph
11:28Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:17Десант ВСУ снова попытался высадиться в районе Запорожской АЭС – власти
11:04Почему пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание – версия СК
10:54Семь человек погибли в страшном ДТП под Белгородом
10:37Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой
10:35Американский беспилотник летает у берегов Крыма
10:19Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
09:55В Запорожской области ликвидировали боевиков, воевавших на стороне ВСУ
08:53Финал октября: какой будет погода в Крыму на выходных
08:32Водителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет
08:10Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев
Лента новостейМолния