https://crimea.ria.ru/20221029/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125150858.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T11:28

2022-10-29T11:28

2022-10-29T11:28

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5400 человек.В Севастополе подтвердили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны также 7. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 73 – с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 822 человек, выздоровели 92 966. Скончались 2472 пациента с подтвержденным COVID-19.Накануне в Крыму и Севастополе выявили 89 новых случаев COVID-19.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф