https://crimea.ria.ru/20221029/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125150858.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T11:28
2022-10-29T11:28
2022-10-29T11:28
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5400 человек.В Севастополе подтвердили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны также 7. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 73 – с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 822 человек, выздоровели 92 966. Скончались 2472 пациента с подтвержденным COVID-19.Накануне в Крыму и Севастополе выявили 89 новых случаев COVID-19.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 70 новых случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 884 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"За истекшие сутки госпитализировано 9 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 234 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человека, за весь период – 201 449", - говорится в сообщении.
Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5400 человек.
В Севастополе подтвердили 46 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны также 7. На данный момент в больницах находится 78 пациентов, из них 73 – с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 822 человек, выздоровели 92 966. Скончались 2472 пациента с подтвержденным COVID-19.
Накануне в Крыму и Севастополе выявили 89 новых случаев
COVID-19.