Рейтинг@Mail.ru
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221028/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125133797.html
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 860 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T10:24
2022-10-28T10:24
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
севастополь
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 860 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава."За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 225 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 201 422", - говорится в сообщении.Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5399 человек.В Севастополе подтвердили 57 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находится 77 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 776 человек, выздоровели 92 913.Накануне в Крыму и Севастополе выявили 60 новых случаев COVID-19
https://crimea.ria.ru/20221026/v-rospotrebnadzore-sprognozirovali-novuyu-volnu-covid-19-1125093531.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_358c78acc60c8abfbc85301ddb69d521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, севастополь, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 89 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:24 28.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 860 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 225 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 201 422", - говорится в сообщении.
Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5399 человек.
В Севастополе подтвердили 57 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находится 77 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 776 человек, выздоровели 92 913.
Накануне в Крыму и Севастополе выявили 60 новых случаев COVID-19
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 13:10
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФСевастопольКрымЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья
12:08Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись
11:55В Крыму возобновят производство минеральных удобрений
11:42Керченская паромная переправа: оперативная обстановка
11:25Где в Крыму отключат воду в пятницу
11:07Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
10:5455% украинцев окажутся за чертой бедности в 2023 году – Всемирный банк
10:42Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность
10:30В Севастополе осудят главаря ОПГ и владельца наркомаркета
10:24Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:13Оптовый курьер: молодой керчанин может сесть на 20 лет за наркотики
10:04Теракт предотвращен на Ставрополье – ФСБ
09:49Власти рассказали о ситуации в Херсонской области
09:34В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн
09:33В Крыму мужчина сломал ногу на скале Тас-Тау
09:08Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области
09:01Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси
08:56Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео
08:31Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца
08:02Как не допустить инсульта – рекомендации невролога
Лента новостейМолния