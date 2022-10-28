https://crimea.ria.ru/20221028/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125133797.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 860 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T10:24

2022-10-28T10:24

2022-10-28T10:24

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 860 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава."За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 225 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 201 422", - говорится в сообщении.Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5399 человек.В Севастополе подтвердили 57 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находится 77 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19. В горбольницах развернуто 110 специализированных коек.Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 776 человек, выздоровели 92 913.Накануне в Крыму и Севастополе выявили 60 новых случаев COVID-19

https://crimea.ria.ru/20221026/v-rospotrebnadzore-sprognozirovali-novuyu-volnu-covid-19-1125093531.html

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крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, севастополь, крым, здравоохранение в крыму и севастополе