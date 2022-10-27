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Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 838 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:18
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 838 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 4 пациента."На данный момент в больницах находится 81 пациент, из них 76 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 719 человек, выздоровели 92 868.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 60 новых случаев COVID-19

10:18 27.10.2022 (обновлено: 10:20 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 838 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 218 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, за весь период – 201 400", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 4 пациента.
"На данный момент в больницах находится 81 пациент, из них 76 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 719 человек, выздоровели 92 868.
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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