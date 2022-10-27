https://crimea.ria.ru/20221027/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125106889.html

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 838 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T10:18

2022-10-27T10:18

2022-10-27T10:20

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 39 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 838 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 4 пациента."На данный момент в больницах находится 81 пациент, из них 76 - с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 719 человек, выздоровели 92 868.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе