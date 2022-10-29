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Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне
Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне
Сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в нападении на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T16:49
2022-10-29T17:03
херсонская область
военное положение на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в нападении на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.По словам представителя экстренных служб, задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.По месту жительства подозреваемого изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 октября неизвестные совершили попытку нападения на РОВД Днепровского района в Херсоне с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, военное положение на украине, происшествия
Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне

Силовики задержали подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне

16:49 29.10.2022 (обновлено: 17:03 29.10.2022)
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в нападении на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.
"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе (Херсонской области) задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсон", - сказал он.
По словам представителя экстренных служб, задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.
По месту жительства подозреваемого изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 октября неизвестные совершили попытку нападения на РОВД Днепровского района в Херсоне с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ.
 
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