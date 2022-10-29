https://crimea.ria.ru/20221029/siloviki-zaderzhali-podozrevaemogo-v-napadenii-na-rovd-v-khersone-1125153994.html

Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне

Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне

Сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в нападении на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T16:49

2022-10-29T16:49

2022-10-29T17:03

херсонская область

военное положение на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в нападении на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.По словам представителя экстренных служб, задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины.По месту жительства подозреваемого изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 26 октября неизвестные совершили попытку нападения на РОВД Днепровского района в Херсоне с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение на украине, происшествия