https://crimea.ria.ru/20221029/mintrans-soobschil-o-zatrudneniyakh-dvizheniya-mashin-po-krymskomu-mostu-1125151621.html
Минтранс сообщил о затруднениях движения машин по Крымскому мосту
Минтранс сообщил о затруднениях движения машин по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Минтранс сообщил о затруднениях движения машин по Крымскому мосту
Из-за проведения технологических работ возможны временные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в течение дня 29 октября, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T12:21
2022-10-29T12:21
2022-10-29T12:22
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Из-за проведения технологических работ возможны временные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в течение дня 29 октября, сообщили в Минтрансе РФ.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины.На мосту идут восстановительные работы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 24 октября сообщил, что на объект поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки. По данным Минтранса РФ, Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря.
https://crimea.ria.ru/20221029/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-na-utro-subboty-1125151215.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт
Минтранс сообщил о затруднениях движения машин по Крымскому мосту
Минтранс РФ: 29 октября возможны затруднения движения машин по Крымскому мосту
12:21 29.10.2022 (обновлено: 12:22 29.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Из-за проведения технологических работ возможны временные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в течение дня 29 октября, сообщили в Минтрансе РФ.
"В связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины.
На мосту идут восстановительные работы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 24 октября сообщил, что на объект поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки. По данным Минтранса РФ, Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря.