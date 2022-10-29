https://crimea.ria.ru/20221029/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-na-utro-subboty-1125151215.html

Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы

Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы

Очередь на Керченскую переправу стала снижаться, по состоянию на утро 29 октября очереди на паром ожидают более 700 грузовиков, сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T12:09

2022-10-29T12:09

2022-10-29T12:09

керченская паромная переправа

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Керченскую переправу стала снижаться, по состоянию на утро 29 октября очереди на паром ожидают более 700 грузовиков, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Как отметили в оперштабе, основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском. На спецплощадках работают пункты обогрева, организовано горячие питание, также волонтеры раздают водителям воду и чай.С 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Сотрудники останавливают въезжающие в регион большегрузы, уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым