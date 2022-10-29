https://crimea.ria.ru/20221029/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-obstanovka-na-utro-subboty-1125151215.html
Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы
Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы
Очередь на Керченскую переправу стала снижаться, по состоянию на утро 29 октября очереди на паром ожидают более 700 грузовиков, сообщили в оперштабе... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T12:09
2022-10-29T12:09
2022-10-29T12:09
керченская паромная переправа
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Керченскую переправу стала снижаться, по состоянию на утро 29 октября очереди на паром ожидают более 700 грузовиков, сообщили в оперштабе Краснодарского края.Как отметили в оперштабе, основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском. На спецплощадках работают пункты обогрева, организовано горячие питание, также волонтеры раздают водителям воду и чай.С 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Сотрудники останавливают въезжающие в регион большегрузы, уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, транспорт, крым
Керченская паромная переправа: обстановка на утро субботы
Оперштаб Кубани: очередь на Керченскую паромную переправу снижается
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Керченскую переправу стала снижаться, по состоянию на утро 29 октября очереди на паром ожидают более 700 грузовиков, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков", - говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском. На спецплощадках работают пункты обогрева, организовано горячие питание, также волонтеры раздают водителям воду и чай.
С 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Сотрудники останавливают въезжающие в регион большегрузы, уточняют, куда и какую продукцию они везут. Если машина едет в Крым с неприоритетными к отправке товарами, ее направляют по альтернативному сухопутному маршруту – от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).