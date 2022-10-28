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Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
В Крыму 28-летний мужчина сдал арендованный грузовой автомобиль на металлолом, возбуждено уголовное дело по факту растраты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T11:07
2022-10-28T11:07
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 28-летний мужчина сдал арендованный грузовой автомобиль на металлолом, возбуждено уголовное дело по факту растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина заключил с 33-летним гражданином письменный договор аренды грузового тягача и прицепа. Однако потом, вместо использования машины по назначению, разобрал ее и продал.Свою вину в хищении подозреваемый признал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф.
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происшествия, крым, мвд по республике крым
Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик

Крымчанин разобрал и сдал на металлолом чужой тягач с прицепом

11:07 28.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСклад металлолома. Архивное фото
Склад металлолома. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 28-летний мужчина сдал арендованный грузовой автомобиль на металлолом, возбуждено уголовное дело по факту растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина заключил с 33-летним гражданином письменный договор аренды грузового тягача и прицепа. Однако потом, вместо использования машины по назначению, разобрал ее и продал.

"Сотрудники полиции в результате оперативных действий установили, что подозреваемый с помощью болгарки разукомплектовал вверенный ему грузовой тягач с прицепом и сдал разукомплектованные части в качестве лома металла на две металлобазы, чем нанес пострадавшему материальный ущерб в крупном размере, суммой более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Свою вину в хищении подозреваемый признал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф.
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