https://crimea.ria.ru/20221028/uscherb-na-million-krymchanin-sdal-na-metallolom-chuzhoy-gruzovik-1125134835.html
Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
В Крыму 28-летний мужчина сдал арендованный грузовой автомобиль на металлолом, возбуждено уголовное дело по факту растраты. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T11:07
2022-10-28T11:07
2022-10-28T11:07
происшествия
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 28-летний мужчина сдал арендованный грузовой автомобиль на металлолом, возбуждено уголовное дело по факту растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина заключил с 33-летним гражданином письменный договор аренды грузового тягача и прицепа. Однако потом, вместо использования машины по назначению, разобрал ее и продал.Свою вину в хищении подозреваемый признал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф.
https://crimea.ria.ru/20220323/iz-kryma-pod-pokrovom-nochi-ugnali-stroitelnuyu-tekhniku-na-11-mln-rubley-1122737912.html
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происшествия, крым, мвд по республике крым
Ущерб на миллион: крымчанин сдал на металлолом чужой грузовик
Крымчанин разобрал и сдал на металлолом чужой тягач с прицепом
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму 28-летний мужчина сдал арендованный грузовой автомобиль на металлолом, возбуждено уголовное дело по факту растраты. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчина заключил с 33-летним гражданином письменный договор аренды грузового тягача и прицепа. Однако потом, вместо использования машины по назначению, разобрал ее и продал.
"Сотрудники полиции в результате оперативных действий установили, что подозреваемый с помощью болгарки разукомплектовал вверенный ему грузовой тягач с прицепом и сдал разукомплектованные части в качестве лома металла на две металлобазы, чем нанес пострадавшему материальный ущерб в крупном размере, суммой более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
Свою вину в хищении подозреваемый признал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф.