https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-glavnye-stati-raskhodov-byudzheta-rossii-na-2023-god-1125128446.html

Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год

Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год

Социальная политика, национальная оборона и национальная безопасность – три основные статьи расходов бюджета РФ на 2023 год. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T07:55

2022-10-28T07:55

2022-10-28T07:55

радио "спутник в крыму"

экономика

крым

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/07/1122605059_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4fbee18063906a94feaf461d771134bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Социальная политика, национальная оборона и национальная безопасность – три основные статьи расходов бюджета РФ на 2023 год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Гостья эфира напомнила, что депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.В расходах следующего году 57,3% отведены на три основные статьи – социальную политику, национальную оборону и безопасность.В частности, на реализацию мероприятий социальной политики планируется направить 7,343 триллиона рублей или 25,3 % от общего объема.Председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой политике отметила, что с 1 февраля запланирована индексация соцвыплат на 12,3%, что выше уровня инфляции. Кроме того, предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума.На втором месте национальная оборона с финансированием в размере 4,98 триллиона рублей или 17% от общих расходов. На национальную безопасность и деятельность правоохранительных органов предлагается выделить 4,417 триллионов рублей или 15% бюджетных расходов.

крым

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, крым, российская федерация (россия, рф)