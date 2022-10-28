https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-glavnye-stati-raskhodov-byudzheta-rossii-na-2023-god-1125128446.html
Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год
Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год
Социальная политика, национальная оборона и национальная безопасность – три основные статьи расходов бюджета РФ на 2023 год. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T07:55
2022-10-28T07:55
2022-10-28T07:55
радио "спутник в крыму"
экономика
крым
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Социальная политика, национальная оборона и национальная безопасность – три основные статьи расходов бюджета РФ на 2023 год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Гостья эфира напомнила, что депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.В расходах следующего году 57,3% отведены на три основные статьи – социальную политику, национальную оборону и безопасность.В частности, на реализацию мероприятий социальной политики планируется направить 7,343 триллиона рублей или 25,3 % от общего объема.Председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой политике отметила, что с 1 февраля запланирована индексация соцвыплат на 12,3%, что выше уровня инфляции. Кроме того, предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума.На втором месте национальная оборона с финансированием в размере 4,98 триллиона рублей или 17% от общих расходов. На национальную безопасность и деятельность правоохранительных органов предлагается выделить 4,417 триллионов рублей или 15% бюджетных расходов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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экономика, крым, российская федерация (россия, рф)
Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год
На мероприятия соцполитики в 2023 году направят более 25% бюджета РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым.
Социальная политика, национальная оборона и национальная безопасность – три основные статьи расходов бюджета РФ на 2023 год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Гостья эфира напомнила, что депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"Согласно документу, доходы в 2023 году запланированы в размере 26,1 триллиона рублей, в 2024 – 27,2 триллиона рублей, и в 2025 году – почти 28 триллионов рублей. Расходы в 2023 году запланированы в размере 29 триллионов рублей, в 2024 году – 29,4 триллиона рублей, в 2025 году – 29,2 триллиона рублей", – сообщила Виноградова.
В расходах следующего году 57,3% отведены на три основные статьи – социальную политику, национальную оборону и безопасность.
В частности, на реализацию мероприятий социальной политики планируется направить 7,343 триллиона рублей или 25,3 % от общего объема.
Председатель комитета Госсовета по бюджетно-финансовой политике отметила, что с 1 февраля запланирована индексация соцвыплат на 12,3%, что выше уровня инфляции. Кроме того, предусмотрено увеличение зарплат работников бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума.
На втором месте национальная оборона с финансированием в размере 4,98 триллиона рублей или 17% от общих расходов. На национальную безопасность и деятельность правоохранительных органов предлагается выделить 4,417 триллионов рублей или 15% бюджетных расходов.