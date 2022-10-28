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Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области
При артобстреле в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, более 50 получили ранения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T09:08
2022-10-28T09:16
специальная военная операция рф на украине
рамзан кадыров
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. При артобстреле в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, более 50 получили ранения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибли 23 бойца и 58 ранены. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Кадырова.Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и пообещал поддерживать их. По словам Кадырова, будут выделены деньги на организацию похорон бойцов, кроме того, семьи военнослужащих смогут совершить паломничество в Мекку.
https://crimea.ria.ru/20221025/kadyrov-prizval-k-zhestkim-otvetam-na-obstrely-novykh-regionov-rf-1125070411.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров, херсонская область, происшествия
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

Кадыров: 23 чеченских бойца погибли и 58 ранены при артобстреле в Херсонской области

09:08 28.10.2022 (обновлено: 09:16 28.10.2022)
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. При артобстреле в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, более 50 получили ранения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибли 23 бойца и 58 ранены. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Кадырова.
Пресс-конференция главы Чеченской Республики Р. Кадырова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 11:39
Кадыров призвал к жестким ответам на обстрелы новых регионов РФ
Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и пообещал поддерживать их. По словам Кадырова, будут выделены деньги на организацию похорон бойцов, кроме того, семьи военнослужащих смогут совершить паломничество в Мекку.
Специальная военная операция РФ на УкраинеРамзан КадыровХерсонская областьПроисшествия
 
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