https://crimea.ria.ru/20221028/kadyrov-soobschil-o-gibeli-23-chechenskikh-boytsov-v-khersonskoy-oblasti-1125132615.html

Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области

При артобстреле в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, более 50 получили ранения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T09:08

2022-10-28T09:08

2022-10-28T09:16

специальная военная операция рф на украине

рамзан кадыров

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. При артобстреле в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца, более 50 получили ранения. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."Многие знают, что в начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибли 23 бойца и 58 ранены. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Кадырова.Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и пообещал поддерживать их. По словам Кадырова, будут выделены деньги на организацию похорон бойцов, кроме того, семьи военнослужащих смогут совершить паломничество в Мекку.

https://crimea.ria.ru/20221025/kadyrov-prizval-k-zhestkim-otvetam-na-obstrely-novykh-regionov-rf-1125070411.html

херсонская область

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2022

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специальная военная операция рф на украине, рамзан кадыров, херсонская область, происшествия