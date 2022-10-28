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Где в Крыму отключат воду в пятницу - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Где в Крыму отключат воду в пятницу
Где в Крыму отключат воду в пятницу - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Где в Крыму отключат воду в пятницу
Часть Крыма в пятницу останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T11:25
2022-10-28T11:25
крым
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов будет ограничена подача воды по улицам Хачирашвили и Парковой.В Керчи аварийное отключение по улице Блюхера, 13-19, 21-27 и по Индустриальному шоссе, 7,7/1-13, 21-27. Подачу обещают восстановить в первой половине дня.До 14 часов частично без воды алуштинское село Приветное, до 17.00 - улицы Пушкина, Энгельса, Комсомольская, Геологическая, Дзержинского, К. Маркса, Молодежная и Привокзальная в поселке Ленино Ленинского района.Кроме того, до пяти часов вечера приостановлена подача воды для села Криничное в Белогорском районе.
https://crimea.ria.ru/20221022/krymskie-vodokhranilischa-do-kontsa-oktyabrya-zhdet-novyy-pritok-vody-1125024192.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, вода в крыму
Где в Крыму отключат воду в пятницу

Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов на сетях

11:25 28.10.2022
 
© Фото: pixabay.comВодопроводный кран
Водопроводный кран
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов будет ограничена подача воды по улицам Хачирашвили и Парковой.
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В Керчи аварийное отключение по улице Блюхера, 13-19, 21-27 и по Индустриальному шоссе, 7,7/1-13, 21-27. Подачу обещают восстановить в первой половине дня.
До 14 часов частично без воды алуштинское село Приветное, до 17.00 - улицы Пушкина, Энгельса, Комсомольская, Геологическая, Дзержинского, К. Маркса, Молодежная и Привокзальная в поселке Ленино Ленинского района.
Кроме того, до пяти часов вечера приостановлена подача воды для села Криничное в Белогорском районе.
 
КрымВода в Крыму
 
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