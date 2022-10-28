https://crimea.ria.ru/20221028/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-pyatnitsu-1125135133.html

Где в Крыму отключат воду в пятницу

Где в Крыму отключат воду в пятницу - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Где в Крыму отключат воду в пятницу

Часть Крыма в пятницу останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T11:25

2022-10-28T11:25

2022-10-28T11:25

крым

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без водоснабжения из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов будет ограничена подача воды по улицам Хачирашвили и Парковой.В Керчи аварийное отключение по улице Блюхера, 13-19, 21-27 и по Индустриальному шоссе, 7,7/1-13, 21-27. Подачу обещают восстановить в первой половине дня.До 14 часов частично без воды алуштинское село Приветное, до 17.00 - улицы Пушкина, Энгельса, Комсомольская, Геологическая, Дзержинского, К. Маркса, Молодежная и Привокзальная в поселке Ленино Ленинского района.Кроме того, до пяти часов вечера приостановлена подача воды для села Криничное в Белогорском районе.

https://crimea.ria.ru/20221022/krymskie-vodokhranilischa-do-kontsa-oktyabrya-zhdet-novyy-pritok-vody-1125024192.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму