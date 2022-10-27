https://crimea.ria.ru/20221027/v-zaporozhe-progremela-seriya-vzryvov--sdetonirovali-boepripasy-1125105528.html

В Запорожье прогремела серия взрывов – сдетонировали боеприпасы

В Запорожье прогремела серия взрывов – сдетонировали боеприпасы - РИА Новости Крым, 27.10.2022

В Запорожье прогремела серия взрывов – сдетонировали боеприпасы

Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T09:09

2022-10-27T09:09

2022-10-27T09:13

запорожская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня ночью начиная с 23:50 в нескольких районах города, подконтрольного режиму Зеленского, и южном пригороде (особенно в Коммунарском районе - на "Космосе" и "Южном", а также в поселке Балабино) была слышна серия взрывов. По предварительной информации, всего было шесть взрывов, два из которых - работа ПВО, а 4 - прилеты по огневым позициям боевиков ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.После попаданий началась детонация боеприпасов, также наблюдались перебои с электричеством.По информации назначенного Киевом главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, в результате ночного обстрела поврежден объект инфраструктуры."Разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Возник пожар", - написал Старух в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://crimea.ria.ru/20221026/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-ob-obstanovke-na-linii-fronta-1125091295.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-prevraschayut-zaporozhskiy-avtozavod-v-podobie-azovstali--vlasti-1125090900.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине