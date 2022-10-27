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Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят
Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят
В четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей переселят в безопасное место. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T17:24
2022-10-27T17:25
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей переселят в безопасное место. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Перцев по итогам заседания комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.По его словам, жителям указанных сел выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области. Многодетным семьям – 15 тысяч. Кроме того, будет выделяться по 3 тысячи рублей на каждого ребенка на питание.
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины)
Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят

Жителей четырех сел Белгородской области переселят в безопасное место

17:24 27.10.2022 (обновлено: 17:25 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей переселят в безопасное место. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Перцев по итогам заседания комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
"Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место", - написал Перцев в своем Telegram-канале.
По его словам, жителям указанных сел выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области. Многодетным семьям – 15 тысяч. Кроме того, будет выделяться по 3 тысячи рублей на каждого ребенка на питание.
 
Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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