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Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят

Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Режим ЧС ввели в четырех селах Белгородской области, жителей отселят

В четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей переселят в безопасное место. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T17:24

2022-10-27T17:24

2022-10-27T17:25

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В четырех селах Белгородского района Белгородской области введен режим ЧС, жителей переселят в безопасное место. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Перцев по итогам заседания комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.По его словам, жителям указанных сел выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области. Многодетным семьям – 15 тысяч. Кроме того, будет выделяться по 3 тысячи рублей на каждого ребенка на питание.

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины)