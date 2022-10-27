https://crimea.ria.ru/20221027/putin-otsenil-perspektivu-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-1125129649.html

Путин оценил перспективу применения ядерного оружия

Путин оценил перспективу применения ядерного оружия - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Путин оценил перспективу применения ядерного оружия

Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T18:56

2022-10-27T18:56

2022-10-27T18:57

владимир путин (политик)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124272547_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_dad54f9989bee6899dd9b601544bfa59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, нагнетание возможности самого тезиса о применении Россией ядерного оружия используется для того, чтобы повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства и убедить их, что "Россия – страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо ей ничего продавать".Путин также напомнил, что у России есть военная доктрина, согласно которой страна считает возможным применение ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и для обеспечения безопасности российского народа.

https://crimea.ria.ru/20221027/kievskiy-rezhim-uzhe-zametaet-sledy-podgotovki-gryaznoy-bomby--putin-1125129284.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика