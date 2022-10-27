https://crimea.ria.ru/20221027/putin-otsenil-perspektivu-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-1125129649.html
Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
Путин оценил перспективу применения ядерного оружия - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:56
2022-10-27T18:56
2022-10-27T18:57
владимир путин (политик)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124272547_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_dad54f9989bee6899dd9b601544bfa59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, нагнетание возможности самого тезиса о применении Россией ядерного оружия используется для того, чтобы повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства и убедить их, что "Россия – страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо ей ничего продавать".Путин также напомнил, что у России есть военная доктрина, согласно которой страна считает возможным применение ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и для обеспечения безопасности российского народа.
https://crimea.ria.ru/20221027/kievskiy-rezhim-uzhe-zametaet-sledy-podgotovki-gryaznoy-bomby--putin-1125129284.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124272547_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_2bd6be619548c29f1b337cb4a722be8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), политика
Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
Путин: пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения
18:56 27.10.2022 (обновлено: 18:57 27.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность и его применения. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия очень примитивная... Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем, и они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - заявил Путин в четверг в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, нагнетание возможности самого тезиса о применении Россией ядерного оружия используется для того, чтобы повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства и убедить их, что "Россия – страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо ей ничего продавать".
"Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили и по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", - подчеркнул российский лидер.
Путин также напомнил, что у России есть военная доктрина, согласно которой страна считает возможным применение ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и для обеспечения безопасности российского народа.