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Путин оценил перспективу применения ядерного оружия - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
Путин оценил перспективу применения ядерного оружия - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Путин оценил перспективу применения ядерного оружия
Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T18:56
2022-10-27T18:57
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, нагнетание возможности самого тезиса о применении Россией ядерного оружия используется для того, чтобы повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства и убедить их, что "Россия – страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо ей ничего продавать".Путин также напомнил, что у России есть военная доктрина, согласно которой страна считает возможным применение ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и для обеспечения безопасности российского народа.
https://crimea.ria.ru/20221027/kievskiy-rezhim-uzhe-zametaet-sledy-podgotovki-gryaznoy-bomby--putin-1125129284.html
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владимир путин (политик), политика
Путин оценил перспективу применения ядерного оружия

Путин: пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения

18:56 27.10.2022 (обновлено: 18:57 27.10.2022)
 
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Угроза применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует, но Россия инициативно никогда не говорила о возможности его применения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность и его применения. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия очень примитивная... Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем, и они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - заявил Путин в четверг в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, нагнетание возможности самого тезиса о применении Россией ядерного оружия используется для того, чтобы повлиять на союзников Москвы и нейтральные государства и убедить их, что "Россия – страшная страна, не надо ее поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо ей ничего продавать".
"Мы ведь инициативно ничего никогда не говорили и по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", - подчеркнул российский лидер.
Путин также напомнил, что у России есть военная доктрина, согласно которой страна считает возможным применение ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и для обеспечения безопасности российского народа.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
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