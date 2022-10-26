https://crimea.ria.ru/20221026/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-ob-obstanovke-na-linii-fronta-1125091295.html

Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта

Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта

Серьезных угроз для стабильности линии боевого соприкосновения в Запорожской области на сегодняшний день не наблюдается, сообщил врио главы администрации... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T11:55

2022-10-26T11:55

2022-10-26T11:48

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Серьезных угроз для стабильности линии боевого соприкосновения в Запорожской области на сегодняшний день не наблюдается, сообщил врио главы администрации региона Евгений Балицкий.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ведут масштабную перегруппировку сил и готовятся атаковать в направлении населенных пунктов Васильевка и Пологи.По его словам, находящиеся в Запорожской области российские войска проводят запланированную системную ротацию войск, минируют подходы к населенным пунктам."Что мы со своей стороны видим, мы не переживем особенно, потому что достаточно большое количество войск, группировка очень серьезная. Из общения с военными получаю информацию о том, что все нормально, мы удерживаем линию фронта", – добавил врио главы администрации.

https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-prevraschayut-zaporozhskiy-avtozavod-v-podobie-azovstali--vlasti-1125090900.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-gotovyat-masshtabnuyu-ataku-na-zaporozhskom-napravlenii-1125087108.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)