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Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта
Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта
Серьезных угроз для стабильности линии боевого соприкосновения в Запорожской области на сегодняшний день не наблюдается, сообщил врио главы администрации... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:55
2022-10-26T11:48
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Серьезных угроз для стабильности линии боевого соприкосновения в Запорожской области на сегодняшний день не наблюдается, сообщил врио главы администрации региона Евгений Балицкий.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ведут масштабную перегруппировку сил и готовятся атаковать в направлении населенных пунктов Васильевка и Пологи.По его словам, находящиеся в Запорожской области российские войска проводят запланированную системную ротацию войск, минируют подходы к населенным пунктам."Что мы со своей стороны видим, мы не переживем особенно, потому что достаточно большое количество войск, группировка очень серьезная. Из общения с военными получаю информацию о том, что все нормально, мы удерживаем линию фронта", – добавил врио главы администрации.
https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-prevraschayut-zaporozhskiy-avtozavod-v-podobie-azovstali--vlasti-1125090900.html
https://crimea.ria.ru/20221026/vsu-gotovyat-masshtabnuyu-ataku-na-zaporozhskom-napravlenii-1125087108.html
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)
Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта

Балицкий: серьезных угроз для стабильности линии фронта в Запорожской области сейчас нет

11:55 26.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаблюдательный пункт на берегу Днепра в окрестностях Энергодара.
Наблюдательный пункт на берегу Днепра в окрестностях Энергодара. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Серьезных угроз для стабильности линии боевого соприкосновения в Запорожской области на сегодняшний день не наблюдается, сообщил врио главы администрации региона Евгений Балицкий.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ведут масштабную перегруппировку сил и готовятся атаковать в направлении населенных пунктов Васильевка и Пологи.
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"На той (украинской – ред.) стороне все время происходят какие-то движения. Они собирают (войска), потом куда-то перебрасывают, потом снова собирают. Мы все это видим, отслеживаем. Комментировать действия военных сложно. Могу сказать, что ситуация стабильная, и на сегодняшний день мы не видим достаточно серьезных угроз для нашей линии фронта", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, находящиеся в Запорожской области российские войска проводят запланированную системную ротацию войск, минируют подходы к населенным пунктам.
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"Что мы со своей стороны видим, мы не переживем особенно, потому что достаточно большое количество войск, группировка очень серьезная. Из общения с военными получаю информацию о том, что все нормально, мы удерживаем линию фронта", – добавил врио главы администрации.
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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