https://crimea.ria.ru/20221026/krupnyy-pozhar-v-sankt-peterburge-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1125088774.html

Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент

Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент

Крупный ночной пожар на складе в Санкт-Петербурге охватил 12 тысяч квадратных метров складских помещений, три четверти площади зданий к утру 26 октября... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T10:28

2022-10-26T10:28

2022-10-26T10:28

происшествия

санкт-петербург

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125087931_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_5d6f5d5e96c01a6c5c826f7493359cb1.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Крупный ночной пожар на складе в Санкт-Петербурге охватил 12 тысяч квадратных метров складских помещений, три четверти площади зданий к утру 26 октября обрушились. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.Информация о возгорании появилась поздно вечером 25 октября. В пресс-службе МЧС России сообщали о пожаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга в поселке Металлострой на площади тысяча квадратных метров. Менее чем через полчаса в городском ГУ МЧС сообщили о распространении огня на площадь 6 тыс. кв. метров, а ближе к полуночи – до 12 тысяч кв. метров.К этому времени группировку сил, изначально привлеченную к ликвидации пожара, удвоили. На месте работали более 100 человек и свыше 20 единиц техники.Кроме того, для тушения пожара был задействован пожарный поезд. Также к месту была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.Локализовать огонь удалось к 00.39 26 октября. Позже стало известно, что на большей части площади обрушилась кровля.Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту произошедшего."Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов. <...> В ходе проверки будет организована пожарно-техническая экспертиза, с целью установления причин возгорания. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте", – сообщили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221021/pozhar-v-novom-svete--est-postradavshie-1125032173.html

https://crimea.ria.ru/20221017/pozhar-na-tets-2-v-kaliningrade-chto-izvestno-1124939176.html

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)