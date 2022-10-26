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Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент
Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент
Крупный ночной пожар на складе в Санкт-Петербурге охватил 12 тысяч квадратных метров складских помещений, три четверти площади зданий к утру 26 октября... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T10:28
2022-10-26T10:28
происшествия
санкт-петербург
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Крупный ночной пожар на складе в Санкт-Петербурге охватил 12 тысяч квадратных метров складских помещений, три четверти площади зданий к утру 26 октября обрушились. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.Информация о возгорании появилась поздно вечером 25 октября. В пресс-службе МЧС России сообщали о пожаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга в поселке Металлострой на площади тысяча квадратных метров. Менее чем через полчаса в городском ГУ МЧС сообщили о распространении огня на площадь 6 тыс. кв. метров, а ближе к полуночи – до 12 тысяч кв. метров.К этому времени группировку сил, изначально привлеченную к ликвидации пожара, удвоили. На месте работали более 100 человек и свыше 20 единиц техники.Кроме того, для тушения пожара был задействован пожарный поезд. Также к месту была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара.Локализовать огонь удалось к 00.39 26 октября. Позже стало известно, что на большей части площади обрушилась кровля.Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту произошедшего."Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов. &lt;...&gt; В ходе проверки будет организована пожарно-техническая экспертиза, с целью установления причин возгорания. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Крупный пожар в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент

После крупного пожара на складе стройматериалов в Санкт-Петербурге обрушилась кровля

10:28 26.10.2022
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкКрупный пожар на складе в Санкт-Петербурге
Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Крупный ночной пожар на складе в Санкт-Петербурге охватил 12 тысяч квадратных метров складских помещений, три четверти площади зданий к утру 26 октября обрушились. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.
Информация о возгорании появилась поздно вечером 25 октября. В пресс-службе МЧС России сообщали о пожаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга в поселке Металлострой на площади тысяча квадратных метров. Менее чем через полчаса в городском ГУ МЧС сообщили о распространении огня на площадь 6 тыс. кв. метров, а ближе к полуночи – до 12 тысяч кв. метров.
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Локализовать огонь удалось к 00.39 26 октября. Позже стало известно, что на большей части площади обрушилась кровля.
"Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров", – сообщили в ГУ МЧС и уточнили, что погибших и пострадавших нет.
Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту произошедшего.
"Предварительно установлено, что в здании происходило горение строительных материалов. <...> В ходе проверки будет организована пожарно-техническая экспертиза, с целью установления причин возгорания. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте", – сообщили в ведомстве.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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