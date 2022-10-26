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Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях
Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях
Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T13:05
2022-10-26T13:06
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении батальон тактической группы противника и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предприняли пять последовательных атак позиций российских войск. Все атаки были отражены.На Красно-Лиманском направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов. Безуспешные попытки атаки противник принимал и на Николаево-Криворожском направлении."В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — сообщили в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221026/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-ob-obstanovke-na-linii-fronta-1125091295.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны: российские войска отразили атаки ВСУ на трех направлениях

13:05 26.10.2022 (обновлено: 13:06 26.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Купянском направлении батальон тактической группы противника и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предприняли пять последовательных атак позиций российских войск. Все атаки были отражены.
"Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов", — сообщили в оборонном ведомстве.
На Красно-Лиманском направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов. Безуспешные попытки атаки противник принимал и на Николаево-Криворожском направлении.
"В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — сообщили в Минобороны.
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