https://crimea.ria.ru/20221026/armiya-rossii-otrazila-nastupleniya-vsu-na-trekh-napravleniyakh-1125093357.html

Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях

Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T13:05

2022-10-26T13:05

2022-10-26T13:06

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ и иностранных наемников на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Купянском направлении батальон тактической группы противника и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предприняли пять последовательных атак позиций российских войск. Все атаки были отражены.На Красно-Лиманском направлении было уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов. Безуспешные попытки атаки противник принимал и на Николаево-Криворожском направлении."В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — сообщили в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20221026/vlasti-zaporozhskoy-oblasti-rasskazali-ob-obstanovke-na-linii-fronta-1125091295.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)