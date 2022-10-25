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Король Карл III принял отставку Трасс - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Король Карл III принял отставку Трасс
Король Карл III принял отставку Трасс - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Король Карл III принял отставку Трасс
Король Британии Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T13:25
2022-10-25T13:25
великобритания
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Король Британии Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает РИА Новости.До визита к монарху она выступила со своей последней речью в качестве премьера, где поддержала свою экономическую политику, которая повлекла шквал критики в адрес ее правительства и отставку самой Трасс. В своей речи она также призвала своего преемника Риши Сунака продолжать помогать Украине.Вслед за Трасс к королю отправится избранный накануне глава правящей Консервативной партии Риши Сунак. Карл III должен назначить его премьер-министром и дать поручение сформировать новое правительство.20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов. На этом посту она сменила Бориса Джонсона.24 октября 42-летний Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году.
https://crimea.ria.ru/20221020/takogo-pozora-britaniya-esche-ne-znala-chem-zapomnitsya-miru-trass-1125003708.html
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великобритания, политика
Король Карл III принял отставку Трасс

Король Карл III принял отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс

13:25 25.10.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Король Британии Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает РИА Новости.
"Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", - сказано в заявлении.
До визита к монарху она выступила со своей последней речью в качестве премьера, где поддержала свою экономическую политику, которая повлекла шквал критики в адрес ее правительства и отставку самой Трасс. В своей речи она также призвала своего преемника Риши Сунака продолжать помогать Украине.
"Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине", – заявила она.
Вслед за Трасс к королю отправится избранный накануне глава правящей Консервативной партии Риши Сунак. Карл III должен назначить его премьер-министром и дать поручение сформировать новое правительство.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Такого позора Британия еще не знала: чем запомнится миру Трасс
20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов. На этом посту она сменила Бориса Джонсона.
24 октября 42-летний Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году.
 
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