https://crimea.ria.ru/20221025/korol-karl-iii-prinyal-otstavku-trass-1125073350.html

Король Карл III принял отставку Трасс

Король Карл III принял отставку Трасс - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Король Карл III принял отставку Трасс

Король Британии Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T13:25

2022-10-25T13:25

2022-10-25T13:25

великобритания

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Король Британии Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на заявление Букингемского дворца сообщает РИА Новости.До визита к монарху она выступила со своей последней речью в качестве премьера, где поддержала свою экономическую политику, которая повлекла шквал критики в адрес ее правительства и отставку самой Трасс. В своей речи она также призвала своего преемника Риши Сунака продолжать помогать Украине.Вслед за Трасс к королю отправится избранный накануне глава правящей Консервативной партии Риши Сунак. Карл III должен назначить его премьер-министром и дать поручение сформировать новое правительство.20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов. На этом посту она сменила Бориса Джонсона.24 октября 42-летний Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году.

https://crimea.ria.ru/20221020/takogo-pozora-britaniya-esche-ne-znala-chem-zapomnitsya-miru-trass-1125003708.html

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великобритания, политика