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Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса
Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:12
2022-10-25T10:15
крым
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды микрорайон Загородный, частично улица Б. Куна, Ангарская, Братская, Артиллерийская, Старозенитная, 3, 7, 9, Батурина, 58-74, Русская, 38А, Курцовская, Захарова, частично Полигонная и одноименный спуск, переулки Нагорный, Чехова, Полигонный. До 17.00 из-за аварии без воды КП Вермонт, улица Дальняя, частично Ялтинское шоссе.В связи с аварией на сетях в Керчи до 14 часов ограничено водоснабжение улиц Буденного, 19, Ворошилова, 23, 13, Блюхера, 3, 4, 6, 8.В Евпатории до 20 часов ограничено водоснабжение проспекта 9 мая, 3 ,5, улицы Конституции, 3, 3а, 7, 11, 30, 32, 34, 36. Абонентов обеспечат привозной водой.В Алуште до 13 часов без воды село Кипарисное, до 17.00 - частично Приветное. В Белогорском районе до пяти часов вечера без воды села Н. Орешники и Плодородное.В феодосийском селе Льговском продолжаются работы по промывке сетей водоснабжения, воду из под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму
Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса

Часть Крыма во вторник осталась без воды

10:12 25.10.2022 (обновлено: 10:15 25.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЖенщина набирает воду в бутылки
Женщина набирает воду в бутылки - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды микрорайон Загородный, частично улица Б. Куна, Ангарская, Братская, Артиллерийская, Старозенитная, 3, 7, 9, Батурина, 58-74, Русская, 38А, Курцовская, Захарова, частично Полигонная и одноименный спуск, переулки Нагорный, Чехова, Полигонный. До 17.00 из-за аварии без воды КП Вермонт, улица Дальняя, частично Ялтинское шоссе.
В связи с аварией на сетях в Керчи до 14 часов ограничено водоснабжение улиц Буденного, 19, Ворошилова, 23, 13, Блюхера, 3, 4, 6, 8.
В Евпатории до 20 часов ограничено водоснабжение проспекта 9 мая, 3 ,5, улицы Конституции, 3, 3а, 7, 11, 30, 32, 34, 36. Абонентов обеспечат привозной водой.
В Алуште до 13 часов без воды село Кипарисное, до 17.00 - частично Приветное. В Белогорском районе до пяти часов вечера без воды села Н. Орешники и Плодородное.
В феодосийском селе Льговском продолжаются работы по промывке сетей водоснабжения, воду из под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.
 
КрымВода в Крыму
 
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