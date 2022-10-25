https://crimea.ria.ru/20221025/gde-v-krym-otklyuchat-vodu-vo-vtornik---adresa-1125068024.html

Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса

Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Где в Крыму отключат воду во вторник - адреса

Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T10:12

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крым

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды микрорайон Загородный, частично улица Б. Куна, Ангарская, Братская, Артиллерийская, Старозенитная, 3, 7, 9, Батурина, 58-74, Русская, 38А, Курцовская, Захарова, частично Полигонная и одноименный спуск, переулки Нагорный, Чехова, Полигонный. До 17.00 из-за аварии без воды КП Вермонт, улица Дальняя, частично Ялтинское шоссе.В связи с аварией на сетях в Керчи до 14 часов ограничено водоснабжение улиц Буденного, 19, Ворошилова, 23, 13, Блюхера, 3, 4, 6, 8.В Евпатории до 20 часов ограничено водоснабжение проспекта 9 мая, 3 ,5, улицы Конституции, 3, 3а, 7, 11, 30, 32, 34, 36. Абонентов обеспечат привозной водой.В Алуште до 13 часов без воды село Кипарисное, до 17.00 - частично Приветное. В Белогорском районе до пяти часов вечера без воды села Н. Орешники и Плодородное.В феодосийском селе Льговском продолжаются работы по промывке сетей водоснабжения, воду из под крана можно использовать только для хозяйственных нужд.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму