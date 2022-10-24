https://crimea.ria.ru/20221024/rossiyane-dolzhny-podderzhivat-uchastnikov-svo-na-vsekh-urovnyakh--mnenie-1125063718.html
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T19:21
2022-10-24T19:21
2022-10-24T19:21
общество
специальная военная операция рф на украине
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124692140_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_73c0098e2fc117544003500963c1adf6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и чиновников. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.Вместе с тем, считает он, особое внимание проблемам продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих должны уделять внимание власти регионов и депутаты, наблюдая за ситуацией изнутри.В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение >>"Чтобы решить эти проблемы, целый ряд государственных деятелей, в основном из Госдумы, приехали бы на место и посмотрели. Мы знаем политиков и общественных деятелей, которые были на передовой. Но есть и другие. Если бы они вместо того, чтобы ездить на международные симпозиумы, погрузились бы в проблематику, - ряд вопросов был бы решен", – резюмировал Малькевич.В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.
https://crimea.ria.ru/20221024/mishustin-prizval-sozdat-zelenyy-koridor-dlya-resheniya-zadach-po-svo-1125061268.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124692140_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_295aa450eaded35ae8939276aa35a98f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, специальная военная операция рф на украине, мнения
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
Зампредседателя ОП РФ Малькевич призвал россиян помогать участникам СВО на всех уровнях
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и чиновников. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.
"Проблема в том, что мы поздно начали заниматься глобальной государственной информационной политикой, чтобы достучаться до жителей больших и сытых российских мегаполисов, которые думают, что это где-то далеко, как кино: можно взять пиво и чипсы и посмотреть, как где-то что-то взрывается и люди гибнут", – сказал общественник на пресс-коференции в пресс-центре РИА Новости Крым..
Вместе с тем, считает он, особое внимание проблемам продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих должны уделять внимание власти регионов и депутаты, наблюдая за ситуацией изнутри.
"Чтобы решить эти проблемы, целый ряд государственных деятелей, в основном из Госдумы, приехали бы на место и посмотрели. Мы знаем политиков и общественных деятелей, которые были на передовой. Но есть и другие. Если бы они вместо того, чтобы ездить на международные симпозиумы, погрузились бы в проблематику, - ряд вопросов был бы решен", – резюмировал Малькевич.
В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.