https://crimea.ria.ru/20221024/rossiyane-dolzhny-podderzhivat-uchastnikov-svo-na-vsekh-urovnyakh--mnenie-1125063718.html

Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение

Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение

Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T19:21

2022-10-24T19:21

2022-10-24T19:21

общество

специальная военная операция рф на украине

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и чиновников. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.Вместе с тем, считает он, особое внимание проблемам продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих должны уделять внимание власти регионов и депутаты, наблюдая за ситуацией изнутри.В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение >>"Чтобы решить эти проблемы, целый ряд государственных деятелей, в основном из Госдумы, приехали бы на место и посмотрели. Мы знаем политиков и общественных деятелей, которые были на передовой. Но есть и другие. Если бы они вместо того, чтобы ездить на международные симпозиумы, погрузились бы в проблематику, - ряд вопросов был бы решен", – резюмировал Малькевич.В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.

https://crimea.ria.ru/20221024/mishustin-prizval-sozdat-zelenyy-koridor-dlya-resheniya-zadach-po-svo-1125061268.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, специальная военная операция рф на украине, мнения