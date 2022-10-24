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Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T19:21
2022-10-24T19:21
общество
специальная военная операция рф на украине
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и чиновников. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.Вместе с тем, считает он, особое внимание проблемам продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих должны уделять внимание власти регионов и депутаты, наблюдая за ситуацией изнутри.В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение &gt;&gt;"Чтобы решить эти проблемы, целый ряд государственных деятелей, в основном из Госдумы, приехали бы на место и посмотрели. Мы знаем политиков и общественных деятелей, которые были на передовой. Но есть и другие. Если бы они вместо того, чтобы ездить на международные симпозиумы, погрузились бы в проблематику, - ряд вопросов был бы решен", – резюмировал Малькевич.В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.
https://crimea.ria.ru/20221024/mishustin-prizval-sozdat-zelenyy-koridor-dlya-resheniya-zadach-po-svo-1125061268.html
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общество, специальная военная операция рф на украине, мнения
Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение

Зампредседателя ОП РФ Малькевич призвал россиян помогать участникам СВО на всех уровнях

19:21 24.10.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор необходимого снаряжения для участников спецоперации
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Россияне должны оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции, чтобы ощущать свою сопричастность к происходящему, это касается и граждан, и чиновников. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.
"Проблема в том, что мы поздно начали заниматься глобальной государственной информационной политикой, чтобы достучаться до жителей больших и сытых российских мегаполисов, которые думают, что это где-то далеко, как кино: можно взять пиво и чипсы и посмотреть, как где-то что-то взрывается и люди гибнут", – сказал общественник на пресс-коференции в пресс-центре РИА Новости Крым..
Вместе с тем, считает он, особое внимание проблемам продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих должны уделять внимание власти регионов и депутаты, наблюдая за ситуацией изнутри.
В СПЧ назвали способ бороться с завышением цен на военное снаряжение >>
"Чтобы решить эти проблемы, целый ряд государственных деятелей, в основном из Госдумы, приехали бы на место и посмотрели. Мы знаем политиков и общественных деятелей, которые были на передовой. Но есть и другие. Если бы они вместо того, чтобы ездить на международные симпозиумы, погрузились бы в проблематику, - ряд вопросов был бы решен", – резюмировал Малькевич.
В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО
 
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