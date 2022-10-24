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Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ
Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ
В Госдуму внесли проект закона о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц новых регионов в правовую систему и юрисдикцию РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T17:35
2022-10-24T17:35
новые регионы россии
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В Госдуму внесли проект закона о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц новых регионов в правовую систему и юрисдикцию РФ. Инициатива за авторством глав комитетов по законодательству ГД и Совета Федерации Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса размещена в понедельник в базе законодательной деятельности Думы."Законопроектом предусматривается, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут продолжить вести предпринимательскую деятельность до 30 июня 2023 года без регистрации", – сказано в документе.Юрлица ДНР и ЛНР должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года, говорится в проекте закона."Если по истечении установленных сроков, юридические лица не приведут свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, они подлежат исключению из ЕГРЮЛ", – уточняется в пояснительной записке.
https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html
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новые регионы россии, экономика, российская федерация (россия, рф)
Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ

В Госдуму внесен законопроект о переходе ИП и юрлиц новых регионов России в юрисдикцию РФ

17:35 24.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В Госдуму внесли проект закона о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц новых регионов в правовую систему и юрисдикцию РФ. Инициатива за авторством глав комитетов по законодательству ГД и Совета Федерации Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса размещена в понедельник в базе законодательной деятельности Думы.
"Законопроектом предусматривается, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут продолжить вести предпринимательскую деятельность до 30 июня 2023 года без регистрации", – сказано в документе.
После 30 июня 2023 года такие лица должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Согласно законопроекту, до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Херсонский и Запорожской областей.
Юрлица ДНР и ЛНР должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года, говорится в проекте закона.
"Если по истечении установленных сроков, юридические лица не приведут свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, они подлежат исключению из ЕГРЮЛ", – уточняется в пояснительной записке.
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