https://crimea.ria.ru/20221024/kogda-predprinimateli-novykh-regionov-pereydut-pod-yurisdiktsiyu-rf-1125054021.html

Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ

Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ

В Госдуму внесли проект закона о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц новых регионов в правовую систему и юрисдикцию РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T17:35

2022-10-24T17:35

2022-10-24T17:35

новые регионы россии

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В Госдуму внесли проект закона о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц новых регионов в правовую систему и юрисдикцию РФ. Инициатива за авторством глав комитетов по законодательству ГД и Совета Федерации Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса размещена в понедельник в базе законодательной деятельности Думы."Законопроектом предусматривается, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут продолжить вести предпринимательскую деятельность до 30 июня 2023 года без регистрации", – сказано в документе.Юрлица ДНР и ЛНР должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ до 31 декабря 2023 года, Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года, говорится в проекте закона."Если по истечении установленных сроков, юридические лица не приведут свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, они подлежат исключению из ЕГРЮЛ", – уточняется в пояснительной записке.

https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html

новые регионы россии

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, экономика, российская федерация (россия, рф)