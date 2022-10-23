https://crimea.ria.ru/20221023/stala-izvestna-prichina-gromkikh-zvukov-v-sevastopole-1125045457.html

Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе

Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе

Губернатор Севастополя обратился к горожанам и объяснил природу "громких звуков", которые сегодня слышны в городе. РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T13:09

2022-10-23T13:09

2022-10-23T13:09

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя обратился к горожанам и объяснил природу "громких звуков", которые сегодня слышны в городе.Ранее стало известно, что мобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота. Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.

https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-usilyat-teroboronu--razvozhaev-1125033200.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия