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Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе
Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе
Губернатор Севастополя обратился к горожанам и объяснил природу "громких звуков", которые сегодня слышны в городе. РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T13:09
2022-10-23T13:09
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя обратился к горожанам и объяснил природу "громких звуков", которые сегодня слышны в городе.Ранее стало известно, что мобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота. Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Стала известна причина "громких звуков" в Севастополе

Развожаев объяснил источник "громких звуков" в Севастополе

13:09 23.10.2022
 
© Анна ПетроваВечер у моря в Севастополе
Вечер у моря в Севастополе
© Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя обратился к горожанам и объяснил природу "громких звуков", которые сегодня слышны в городе.
"У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы", – написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. И попроси всех сохранять спокойствие.
Ранее стало известно, что мобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота. Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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В Севастополе усилят тероборону – Развожаев
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
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