https://crimea.ria.ru/20221022/vdv-rf-razbili-batalon-vsu-s-tekhnikoy-iz-makedonii-i-slovenii---video-1125034786.html

ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео

ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео - РИА Новости Крым, 22.10.2022

ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео

На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T11:29

2022-10-22T11:29

2022-10-22T11:29

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

нато

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ. На кадрах, опубликованных РИА Новости, виден досмотр сожженной сразу после боя техники 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады. Среди вооружения - танки Т-72, поставленные Украине по программе помощи от стран НАТО, а также МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина).

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры уничтоженной мехбригады ВСУ на криворожском направлении Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной мехбригады украинских военных на криворожском направлении - те были укомплектованы македонскими и словенскими танками. В распоряжении РИА Новости появились уникальные кадры досмотра сожженной техники - сразу после боя. На кадрах - и уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника. 2022-10-22T11:29 true PT0M45S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), нато, видео, видео