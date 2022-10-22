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ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео
ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео - РИА Новости Крым, 22.10.2022
ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео
На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T11:29
2022-10-22T11:29
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
нато
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ. На кадрах, опубликованных РИА Новости, виден досмотр сожженной сразу после боя техники 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады. Среди вооружения - танки Т-72, поставленные Украине по программе помощи от стран НАТО, а также МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина).
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры уничтоженной мехбригады ВСУ на криворожском направлении
Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной мехбригады украинских военных на криворожском направлении - те были укомплектованы македонскими и словенскими танками. В распоряжении РИА Новости появились уникальные кадры досмотра сожженной техники - сразу после боя. На кадрах - и уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника.
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), нато, видео, видео
ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ.
2022-10-22T11:29
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ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео

Российские десантники уничтожили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении

11:29 22.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ.
На кадрах, опубликованных РИА Новости, виден досмотр сожженной сразу после боя техники 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады.
Среди вооружения - танки Т-72, поставленные Украине по программе помощи от стран НАТО, а также МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина).
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)НАТОВидео
 
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