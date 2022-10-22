https://crimea.ria.ru/20221022/vdv-rf-razbili-batalon-vsu-s-tekhnikoy-iz-makedonii-i-slovenii---video-1125034786.html
ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео
ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео - РИА Новости Крым, 22.10.2022
ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео
На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T11:29
2022-10-22T11:29
2022-10-22T11:29
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
нато
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. На Криворожском направлении российские десантники разбили батальон ВСУ. На кадрах, опубликованных РИА Новости, виден досмотр сожженной сразу после боя техники 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады. Среди вооружения - танки Т-72, поставленные Украине по программе помощи от стран НАТО, а также МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина).
РИА Новости Крым
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/16/1125034289_243:0:1683:1080_1920x0_80_0_0_2ba5f771ed2c3e3c6d9c4be18563f10f.jpg
Кадры уничтоженной мехбригады ВСУ на криворожском направлении
Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной мехбригады украинских военных на криворожском направлении - те были укомплектованы македонскими и словенскими танками. В распоряжении РИА Новости появились уникальные кадры досмотра сожженной техники - сразу после боя. На кадрах - и уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника.
2022-10-22T11:29
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PT0M45S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), нато, видео, видео
ВДВ РФ разбили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении - видео
Российские десантники уничтожили батальон ВСУ с техникой из Македонии и Словении