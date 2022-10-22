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Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации
Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации
Российские военные за сутки сбили украинский МиГ-29, шесть беспилотников и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T14:59
2022-10-22T14:54
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский МиГ-29, шесть беспилотников и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбито шесть украинских беспилотников в районах ЛНР, ДНР и Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, в воздухе перехвачены 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Смерч" в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки и Чернобаевки Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221022/rossiyskaya-aviatsiya-nanesla-udar-po-oboronnomu-predpriyatiyu-v-kharkove-1125039877.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации

Российские военные сбили МиГ-29, шесть беспилотников и снаряды HIMARS

14:59 22.10.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования самолетов ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования самолетов ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский МиГ-29, шесть беспилотников и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбито шесть украинских беспилотников в районах ЛНР, ДНР и Херсонской области", - говорится в сообщении.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
14:22
Российская авиация нанесла удар по оборонному предприятию в Харькове
Кроме того, в воздухе перехвачены 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Смерч" в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки и Чернобаевки Херсонской области.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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