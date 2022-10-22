https://crimea.ria.ru/20221022/sbityy-mig-29-shest-dronov-i-desyatki-snaryadov-himars-khod-spetsoperatsii-1125040691.html

Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации

Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Сбитый МиГ-29, шесть дронов и десятки снарядов HIMARS: ход спецоперации

Российские военные за сутки сбили украинский МиГ-29, шесть беспилотников и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T14:59

2022-10-22T14:59

2022-10-22T14:54

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили украинский МиГ-29, шесть беспилотников и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбито шесть украинских беспилотников в районах ЛНР, ДНР и Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, в воздухе перехвачены 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Смерч" в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки и Чернобаевки Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221022/rossiyskaya-aviatsiya-nanesla-udar-po-oboronnomu-predpriyatiyu-v-kharkove-1125039877.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф