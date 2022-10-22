https://crimea.ria.ru/20221022/pyat-krymskikh-sel-i-rayon-simferopolya-na-sutki-ostanutsya-bez-vody-1125041888.html

Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды

Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Пять крымских сел и район Симферополя на сутки останутся без воды

Жители пяти крымских сел Симферопольского района, а также микрорайона крымской столицы до вечера 24 октября останутся без воды из-за аварийных работ на сетях... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T17:04

2022-10-22T17:04

2022-10-22T17:05

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Жители пяти крымских сел Симферопольского района, а также микрорайона крымской столицы до вечера 24 октября останутся без воды из-за аварийных работ на сетях холодного водоснабжения. Об этом предупреждают в "Воде Крыма".Кроме того, частичное или полное отсутствие воды возможно и в селах Украинка, Кирпичное, а также в микрорайоне Марьино (ул. Беспалова, ул. Первомайская, ул. Гончарова, ул. Ломоносова, ул. Генерала Родионова, ул. Лескова, ул. Радищева, пр-т Вернадского, ул. Рылеева, ул. Пирогова, ул. Мира, ул. Б.Хохлова, ул. С.Перовской, ул. Щаденко, пер. Щаденко, ул. Труда, ул. Родниковая, пер. Родниковый, ул. З. Рухадзе, пер. Абрикосовый, ул. Брестская, пер. Брестский, пер. Яблоневый, проезд Яблоневый, ул. Промышленная, ул. Водников, пер. Водников, ул. Лесная, ул. Морская, ул. Лазурная, ул. Симферопольская, ул. Носенко, ул. Волошиновых, ул. Народная, ул. Чекистов, пер. Промышленный, а также прилегающие улицы и переулки).Восстановить водоснабжения в полном объеме на предприятии планируют к шести утра 25 октября.На время проведения работ будет организован подвоз воды.

https://crimea.ria.ru/20221022/krymskie-vodokhranilischa-do-kontsa-oktyabrya-zhdet-novyy-pritok-vody-1125024192.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя