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Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым
Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым
Возможность подачи воды по Северо-Крымскому каналу будет нарушена в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС, заявил глава... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T15:38
2022-10-22T15:39
херсонская область
крым
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Возможность подачи воды по Северо-Крымскому каналу будет нарушена в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.Сколько воды ежедневно получает Крым из Северо-Крымского канала &gt;&gt;По его словам, с февраля в Крым ежедневно поступает почти два миллиона кубометров воды в сутки. "Та вода, которая поставляется в Крым (по Северо-Крымскому каналу), а это с февраля уже почти 400 миллионов кубометров, чуть менее 2 миллионов кубометров в сутки – такая возможность будет нарушена", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Ранее он заявлял, что повреждения плотины Каховской ГЭС приведет к затоплению практически всей Херсонской области.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации на Украине. Вода уже пришла в Крым. Проблема дефицита воды, по заявлению республиканских властей, более не актуальна.
https://crimea.ria.ru/20221022/zatopit-vsyu-oblast-vlasti-o-masshtabakh-razrusheniya-plotiny-kakhovskoy-ges-1125037385.html
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херсонская область, крым, северо-крымский канал
Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым

Подача воды по Северо-Крымскому каналу будет нарушена в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС

15:38 22.10.2022 (обновлено: 15:39 22.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Возможность подачи воды по Северо-Крымскому каналу будет нарушена в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
Сколько воды ежедневно получает Крым из Северо-Крымского канала >>
По его словам, с февраля в Крым ежедневно поступает почти два миллиона кубометров воды в сутки.
"Та вода, которая поставляется в Крым (по Северо-Крымскому каналу), а это с февраля уже почти 400 миллионов кубометров, чуть менее 2 миллионов кубометров в сутки – такая возможность будет нарушена", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
12:32
Затопит всю область: власти о масштабах разрушения плотины Каховской ГЭС
Ранее он заявлял, что повреждения плотины Каховской ГЭС приведет к затоплению практически всей Херсонской области.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации на Украине. Вода уже пришла в Крым. Проблема дефицита воды, по заявлению республиканских властей, более не актуальна.
 
Херсонская областьКрымСеверо-Крымский канал
 
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