https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-mogut-ostanovit-podachu-dneprovskoy-vody-v-krym-1125040955.html

Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым

Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Почему могут остановить подачу днепровской воды в Крым

Возможность подачи воды по Северо-Крымскому каналу будет нарушена в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС, заявил глава... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T15:38

2022-10-22T15:38

2022-10-22T15:39

херсонская область

крым

северо-крымский канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Возможность подачи воды по Северо-Крымскому каналу будет нарушена в случае разрушения плотины Каховского водохранилища и Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.Сколько воды ежедневно получает Крым из Северо-Крымского канала >>По его словам, с февраля в Крым ежедневно поступает почти два миллиона кубометров воды в сутки. "Та вода, которая поставляется в Крым (по Северо-Крымскому каналу), а это с февраля уже почти 400 миллионов кубометров, чуть менее 2 миллионов кубометров в сутки – такая возможность будет нарушена", - сказал Леонтьев в эфире "Соловьев Live".Ранее он заявлял, что повреждения плотины Каховской ГЭС приведет к затоплению практически всей Херсонской области.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации на Украине. Вода уже пришла в Крым. Проблема дефицита воды, по заявлению республиканских властей, более не актуальна.

https://crimea.ria.ru/20221022/zatopit-vsyu-oblast-vlasti-o-masshtabakh-razrusheniya-plotiny-kakhovskoy-ges-1125037385.html

херсонская область

крым

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херсонская область, крым, северо-крымский канал