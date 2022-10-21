https://crimea.ria.ru/20221021/pozhar-v-novom-svete--est-postradavshie-1125032173.html

Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие

Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие

Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T17:53

2022-10-21T17:53

2022-10-21T18:47

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крым

судак

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в пятницу в 15:40. На место происшествия оперативно были направлены два пожарно-спасательных расчета МЧС России.В 17:13 пожар был локализован, ликвидация продолжается. В причинах происшествия разбираются эксперты.В соцсетях местные жители сообщают, что пожар произошел на территории одного из гостевых домов в Новом Свете, однако официальной информации об этом пока нет.

крым

судак

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, судак, происшествия