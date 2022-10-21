Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/pozhar-v-novom-svete--est-postradavshie-1125032173.html
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие
Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T17:53
2022-10-21T18:47
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
судак
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999481_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5c2f4b06d1ad79d13507381f477122f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в пятницу в 15:40. На место происшествия оперативно были направлены два пожарно-спасательных расчета МЧС России.В 17:13 пожар был локализован, ликвидация продолжается. В причинах происшествия разбираются эксперты.В соцсетях местные жители сообщают, что пожар произошел на территории одного из гостевых домов в Новом Свете, однако официальной информации об этом пока нет.
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999481_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bc6f9655a7a13991693aae1ed50b923c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, судак, происшествия
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие

МЧС: на пожаре в Новом Свете пострадали два человека

17:53 21.10.2022 (обновлено: 18:47 21.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в пятницу в 15:40. На место происшествия оперативно были направлены два пожарно-спасательных расчета МЧС России.
"По прибытию установлено, что произошло возгорание отдельно стоящего неэксплуатируемого сооружения. Площадь возгорания составляет 48 кв.м. В результате пожара пострадали два человека, они переданы сотрудникам скорой помощи", - сообщили в ведомстве.
В 17:13 пожар был локализован, ликвидация продолжается. В причинах происшествия разбираются эксперты.
В соцсетях местные жители сообщают, что пожар произошел на территории одного из гостевых домов в Новом Свете, однако официальной информации об этом пока нет.
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)КрымСудакПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:36США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом"
18:14ВСУ обстреляли Шебекино: горит лакокрасочный завод
17:53Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие
17:45Тяжело раненных на переправе в Херсоне эвакуируют в Крым
17:24Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки
17:17Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав
17:08Каховская ГЭС: что сейчас и какой ее помнят
16:55О чем Шойгу поговорил с Пентагоном
16:37Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
16:24На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
16:17Начнет ли Китай военную операцию на Тайване – эксперт
16:11Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне
15:31В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября
15:21Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"
15:12СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии
14:47Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
14:43В Симферополе полсотни улиц остались без воды
14:40В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
14:26"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
14:25Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
Лента новостейМолния