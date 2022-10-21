https://crimea.ria.ru/20221021/pozhar-v-novom-svete--est-postradavshie-1125032173.html
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие
Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T17:53
2022-10-21T17:53
2022-10-21T18:47
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
судак
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в пятницу в 15:40. На место происшествия оперативно были направлены два пожарно-спасательных расчета МЧС России.В 17:13 пожар был локализован, ликвидация продолжается. В причинах происшествия разбираются эксперты.В соцсетях местные жители сообщают, что пожар произошел на территории одного из гостевых домов в Новом Свете, однако официальной информации об этом пока нет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, судак, происшествия
Пожар в Новом Свете – есть пострадавшие
МЧС: на пожаре в Новом Свете пострадали два человека
17:53 21.10.2022 (обновлено: 18:47 21.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Два человека пострадали на пожаре в неэксплуатируемом сооружении в Новом Свете. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о задымлении поступило в службу спасения в пятницу в 15:40. На место происшествия оперативно были направлены два пожарно-спасательных расчета МЧС России.
"По прибытию установлено, что произошло возгорание отдельно стоящего неэксплуатируемого сооружения. Площадь возгорания составляет 48 кв.м. В результате пожара пострадали два человека, они переданы сотрудникам скорой помощи", - сообщили в ведомстве.
В 17:13 пожар был локализован, ликвидация продолжается. В причинах происшествия разбираются эксперты.
В соцсетях местные жители сообщают, что пожар произошел на территории одного из гостевых домов в Новом Свете, однако официальной информации об этом пока нет.