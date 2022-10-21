https://crimea.ria.ru/20221021/lnr-poluchit-ot-sevastopolya-5-mln-rubley-na-podgotovku-dorog-k-zime-1125021587.html

ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме

ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме - РИА Новости Крым, 21.10.2022

ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме

Правительство Севастополя направит в ЛНР около 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме. Соответствующее постановление за подписью губернатора Михаила Развожаева РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T13:43

2022-10-21T13:43

2022-10-21T13:43

севастополь

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя направит в ЛНР около 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме. Соответствующее постановление за подписью губернатора Михаила Развожаева опубликовано на сайте правительства города.Отмечается, что средства предназначены для реализации мероприятий, "направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Луганской Народной Республики в зимний период 2022 –2023 гг.".Подшефным Севастополю в ЛНР является Старобельский район, а также Мелитополь.

https://crimea.ria.ru/20220617/sevastopol-pomozhet-lnr-s-dorogami-i-zhkkh-1123574631.html

севастополь

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

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2022

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севастополь, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр)