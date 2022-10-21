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ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме
ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме - РИА Новости Крым, 21.10.2022
ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме
Правительство Севастополя направит в ЛНР около 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме. Соответствующее постановление за подписью губернатора Михаила Развожаева РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T13:43
2022-10-21T13:43
севастополь
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя направит в ЛНР около 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме. Соответствующее постановление за подписью губернатора Михаила Развожаева опубликовано на сайте правительства города.Отмечается, что средства предназначены для реализации мероприятий, "направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Луганской Народной Республики в зимний период 2022 –2023 гг.".Подшефным Севастополю в ЛНР является Старобельский район, а также Мелитополь.
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севастополь
новые регионы россии
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севастополь, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр)
ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме

Правительство Севастополя направит в ЛНР около 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме

13:43 21.10.2022
 
© РИА Новости КрымДым в районе Новофедоровки
Дым в районе Новофедоровки - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя направит в ЛНР около 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме. Соответствующее постановление за подписью губернатора Михаила Развожаева опубликовано на сайте правительства города.
Отмечается, что средства предназначены для реализации мероприятий, "направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Луганской Народной Республики в зимний период 2022 –2023 гг.".
"4 891,7 тыс. рублей будут выделены главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя <...> путем перераспределения бюджетных ассигнований", – говорится в документе.
Подшефным Севастополю в ЛНР является Старобельский район, а также Мелитополь.
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17 июня, 17:05
Севастополь поможет ЛНР с дорогами и ЖКХ
 
СевастопольНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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