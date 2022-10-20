https://crimea.ria.ru/20221020/vsu-udarili-po-rabotavshey-v-lnr-avariynoy-brigade---pyatero-pogibshikh-1125002590.html
ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших
ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших - РИА Новости Крым, 20.10.2022
ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших
В Луганской Народной Республике погибли и получили ранения сотрудники аварийной бригады и МЧС, которые ликвидировали последствия ночного обстрела поселка. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T16:30
2022-10-20T16:30
2022-10-20T16:30
луганская народная республика (лнр)
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике погибли и получили ранения сотрудники аварийной бригады и МЧС, которые ликвидировали последствия ночного обстрела поселка. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В четверг около часу ночи по населенному пункту был выпущено 6 ракет HIMARS, во второй раз - две аналогичных ракеты, уточнили в представительстве.18 октября в результате ночного обстрела села Новоивановка в ЛНР были ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты.
https://crimea.ria.ru/20221018/obstrel-iz-himars-sela-v-lnr-raneny-mediki-i-povrezhdeny-doma-1124960826.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших
В ЛНР под обстрелом ВСУ погибли спасатели и сотрудники аварийной бригады