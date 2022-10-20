https://crimea.ria.ru/20221020/vsu-udarili-po-rabotavshey-v-lnr-avariynoy-brigade---pyatero-pogibshikh-1125002590.html

ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших

ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших - РИА Новости Крым, 20.10.2022

ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших

В Луганской Народной Республике погибли и получили ранения сотрудники аварийной бригады и МЧС, которые ликвидировали последствия ночного обстрела поселка. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T16:30

2022-10-20T16:30

2022-10-20T16:30

луганская народная республика (лнр)

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/26/1117932619_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_2f3ab955fb19f7ba955c50ffe32886bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике погибли и получили ранения сотрудники аварийной бригады и МЧС, которые ликвидировали последствия ночного обстрела поселка. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В четверг около часу ночи по населенному пункту был выпущено 6 ракет HIMARS, во второй раз - две аналогичных ракеты, уточнили в представительстве.18 октября в результате ночного обстрела села Новоивановка в ЛНР были ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты.

https://crimea.ria.ru/20221018/obstrel-iz-himars-sela-v-lnr-raneny-mediki-i-povrezhdeny-doma-1124960826.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)