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ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших
ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших - РИА Новости Крым, 20.10.2022
ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших
В Луганской Народной Республике погибли и получили ранения сотрудники аварийной бригады и МЧС, которые ликвидировали последствия ночного обстрела поселка. Об... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T16:30
2022-10-20T16:30
луганская народная республика (лнр)
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике погибли и получили ранения сотрудники аварийной бригады и МЧС, которые ликвидировали последствия ночного обстрела поселка. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В четверг около часу ночи по населенному пункту был выпущено 6 ракет HIMARS, во второй раз - две аналогичных ракеты, уточнили в представительстве.18 октября в результате ночного обстрела села Новоивановка в ЛНР были ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты.
https://crimea.ria.ru/20221018/obstrel-iz-himars-sela-v-lnr-raneny-mediki-i-povrezhdeny-doma-1124960826.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших

В ЛНР под обстрелом ВСУ погибли спасатели и сотрудники аварийной бригады

16:30 20.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике погибли и получили ранения сотрудники аварийной бригады и МЧС, которые ликвидировали последствия ночного обстрела поселка. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Во время ликвидации последствий ночного обстрела в поселке Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный ракетный удар по населенному пункту с применением американской РСЗО HIMARS. В результате погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб", - говорится в сообщении.
В четверг около часу ночи по населенному пункту был выпущено 6 ракет HIMARS, во второй раз - две аналогичных ракеты, уточнили в представительстве.
18 октября в результате ночного обстрела села Новоивановка в ЛНР были ранены сотрудники скорой помощи, повреждены дома, здание лицея и почты.
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины с. Новоивановка (ЛНР).
18 октября, 16:45
Обстрел из HIMARS села в ЛНР: ранены медики и повреждены дома
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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