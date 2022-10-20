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Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт? - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт?
Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт? - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт?
Религия стала постоянной мишенью информационных атак. Цель – разжечь в России межконфессиональные разногласия, дезинформировать общественность, подорвать... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-20T11:00
2022-10-17T16:03
пресс-центр
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Религия стала постоянной мишенью информационных атак. Цель – разжечь в России межконфессиональные разногласия, дезинформировать общественность, подорвать душевное спокойствие людей и уверенность в завтрашнем дне. Ответить на новые информационные вызовы позволит консолидация общества, государства и церкви. О создании действенных инструментов противостояния мировым вызовам будут говорить, в том числе, на Международных Рождественских образовательных чтениях.Кто и зачем вносит нервозность в российское общество? Какие технологии используют для атаки на религию? Как в консолидации граждан страны могут помочь религиозные структуры? Как каждый из нас может противостоять антигосударственным фейкам в соцсетях и мессенджерах?Участники:— руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир КАШЛЮК;— политический консультант Денис БАТУРИН;— кандидат философских наук, политолог, журналист Николай КУЗЬМИН.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт?

11:00 20.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПамятник Святым Кириллу и Мефодию
Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Религия стала постоянной мишенью информационных атак. Цель – разжечь в России межконфессиональные разногласия, дезинформировать общественность, подорвать душевное спокойствие людей и уверенность в завтрашнем дне. Ответить на новые информационные вызовы позволит консолидация общества, государства и церкви. О создании действенных инструментов противостояния мировым вызовам будут говорить, в том числе, на Международных Рождественских образовательных чтениях.
Кто и зачем вносит нервозность в российское общество? Какие технологии используют для атаки на религию? Как в консолидации граждан страны могут помочь религиозные структуры? Как каждый из нас может противостоять антигосударственным фейкам в соцсетях и мессенджерах?
Участники:
— руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир КАШЛЮК;
— политический консультант Денис БАТУРИН;
— кандидат философских наук, политолог, журналист Николай КУЗЬМИН.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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