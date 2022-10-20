https://crimea.ria.ru/20221020/voyna-bez-pravil-kak-religiyu-vtyagivayut-v-informatsionnyy-konflikt-1124935951.html

Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт?

Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт? - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Война без правил: как религию втягивают в информационный конфликт?

Религия стала постоянной мишенью информационных атак. Цель – разжечь в России межконфессиональные разногласия, дезинформировать общественность, подорвать... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-20T11:00

2022-10-20T11:00

2022-10-17T16:03

пресс-центр

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Религия стала постоянной мишенью информационных атак. Цель – разжечь в России межконфессиональные разногласия, дезинформировать общественность, подорвать душевное спокойствие людей и уверенность в завтрашнем дне. Ответить на новые информационные вызовы позволит консолидация общества, государства и церкви. О создании действенных инструментов противостояния мировым вызовам будут говорить, в том числе, на Международных Рождественских образовательных чтениях.Кто и зачем вносит нервозность в российское общество? Какие технологии используют для атаки на религию? Как в консолидации граждан страны могут помочь религиозные структуры? Как каждый из нас может противостоять антигосударственным фейкам в соцсетях и мессенджерах?Участники:— руководитель пресс-службы Крымской митрополии протоиерей Владимир КАШЛЮК;— политический консультант Денис БАТУРИН;— кандидат философских наук, политолог, журналист Николай КУЗЬМИН.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр