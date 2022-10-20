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В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра
В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 20.10.2022
В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра
Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края."В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", - говорится в сообщении.По прогнозам синоптиков, в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: северо-западный ветер 12-17 м/с, порывы до 22 м/с, временами дождь. Высота волн составит 1,3-1,5 метра.В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение с приостановкой судоходства в проливе, добавили в оперштабе.
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керченская паромная переправа, крым, погода в крыму, крымская погода
В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра
Судоходство на Керченской паромной переправе приостановлено из-за сильного ветра
17:56 20.10.2022 (обновлено: 17:57 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: северо-западный ветер 12-17 м/с, порывы до 22 м/с, временами дождь. Высота волн составит 1,3-1,5 метра.
В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение с приостановкой судоходства в проливе, добавили в оперштабе.