https://crimea.ria.ru/20221020/v-kerchi-priostanovili-rabotu-paromnoy-perepravy-iz-za-silnogo-vetra-1125005239.html

В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра

В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра - РИА Новости Крым, 20.10.2022

В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра

Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T17:56

2022-10-20T17:56

2022-10-20T17:57

керченская паромная переправа

крым

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/14/1117771478_0:277:3001:1965_1920x0_80_0_0_b36cc23ede1aa2f4590c4cacee446dbd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края."В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября судоходство на Керченской паромной переправе временно приостановлено", - говорится в сообщении.По прогнозам синоптиков, в районе южного устья Керченского пролива ночью и в первой половине дня 21 октября ожидается сохранение неблагоприятных погодных условий: северо-западный ветер 12-17 м/с, порывы до 22 м/с, временами дождь. Высота волн составит 1,3-1,5 метра.В этой связи в зоне переправы продолжит действовать штормовое предупреждение с приостановкой судоходства в проливе, добавили в оперштабе.

https://crimea.ria.ru/20221020/v-tamani-bolshe-tysyachi-gruzovikov-zhdut-paroma---opershtab-1125001461.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крым, погода в крыму, крымская погода