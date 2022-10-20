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Сводка по COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Сводка по COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 507 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T10:15
2022-10-20T10:15
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым в истории: секреты, факты, фото
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 507 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 159 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 67 человек, за весь период – 201 027", - говорится в сообщении.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5396.В Севастополе зарегистрировано 33 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года."В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны девять. На данный момент в больницах находятся 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.В больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 463 человека, выздоровели 92 666.За день до этого в Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай COVID-19, умерли два человека.
https://crimea.ria.ru/20221019/v-chem-opasnost-novogo-virusa-grippa-n3n2--ekspert-1124950631.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым в истории: секреты, факты, фото, севастополь
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 85 новых случаев COVID-19, умерли два человека

10:15 20.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на Covid-19 в московской школе
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© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 507 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 159 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 67 человек, за весь период – 201 027", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло уже 5396.
В Севастополе зарегистрировано 33 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 81 года.
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"В ковидные стационары госпитализированы шесть человек, выписаны девять. На данный момент в больницах находятся 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
В больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 463 человека, выздоровели 92 666.
За день до этого в Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай COVID-19, умерли два человека.
 
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