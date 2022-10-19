https://crimea.ria.ru/20221019/operativno-o-covid-19-skolko-novykh-sluchaev-v-krymu-i-sevastopole-1124971207.html

Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

В Крыму зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 455 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T10:11

2022-10-19T10:11

2022-10-19T10:12

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 455 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5395 человек.В Севастополе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.В больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 430 человек, выздоровели 92 600.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии