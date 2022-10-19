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Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
В Крыму зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 455 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 455 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5395 человек.В Севастополе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.В больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 430 человек, выздоровели 92 600.
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 61 новый случай COVID-19, умерли два человека

10:11 19.10.2022 (обновлено: 10:12 19.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 455 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 154 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 148 человек, за весь период – 200 960", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5395 человек.
В Севастополе зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 88 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны шесть. На данный момент в больницах находятся 82 пациента, из них 74 - с подтвержденным COVID-19", - сказали с правительстве города.
В больницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 430 человек, выздоровели 92 600.
 
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