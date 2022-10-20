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РНКБ проведет в субботу экоакцию в Симферополе, Севастополе и Краснодаре
РНКБ проведет в субботу экоакцию в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - РИА Новости Крым, 20.10.2022
РНКБ проведет в субботу экоакцию в Симферополе, Севастополе и Краснодаре
Команда РНКБ Банка (ПАО) организует масштабную волонтерскую экологическую акцию по очистке особо охраняемых природных территорий Юга России в рамках... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T14:52
2022-10-20T14:52
2022-10-20T14:52
рнкб (пао)
общество
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Команда РНКБ Банка (ПАО) организует масштабную волонтерскую экологическую акцию по очистке особо охраняемых природных территорий Юга России в рамках социально-образовательного проекта "Энергия Юга", сообщает банк.Акция стартует в субботу в 11:00 одновременно в трех городах – Симферополе, Севастополе и Краснодаре.Главной целью акции является формирование и развитие бережного отношения к природе, а также поддержание экологического баланса южных регионов России. Экология является одним из основных направлений проекта "Энергия Юга", организованного банком РНКБ этой осенью.Адреса точек сбора участников акции:- Симферополь - дендрарий им. М. В. Печенкина, зона парковки Дворца детского и юношеского творчества, ул. Киевская, 52;- Севастополь - бухта Круглая, набережная Андрея Первозванного, 13;- Краснодар - Пашковские плавни, зона парковки Краснодарского академического театра Драмы, ул. Красноармейская , д.110.
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рнкб (пао), общество, экология
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Команда РНКБ Банка (ПАО) организует масштабную волонтерскую экологическую акцию по очистке особо охраняемых природных территорий Юга России в рамках социально-образовательного проекта "Энергия Юга", сообщает банк.
Акция стартует в субботу в 11:00 одновременно в трех городах – Симферополе, Севастополе и Краснодаре.
В мероприятии примут участие сотрудники банка и волонтеры, к ним могут присоединиться все желающие. Для участия в акции нужно пройти регистрацию на сайте
. Самые активные участники получат от банка эксклюзивные экоподарки.
Главной целью акции является формирование и развитие бережного отношения к природе, а также поддержание экологического баланса южных регионов России. Экология является одним из основных направлений проекта "Энергия Юга", организованного банком РНКБ этой осенью.
Адреса точек сбора участников акции:
- Симферополь - дендрарий им. М. В. Печенкина, зона парковки Дворца детского и юношеского творчества, ул. Киевская, 52;
- Севастополь - бухта Круглая, набережная Андрея Первозванного, 13;
- Краснодар - Пашковские плавни, зона парковки Краснодарского академического театра Драмы, ул. Красноармейская , д.110.