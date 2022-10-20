https://crimea.ria.ru/20221020/rnkb-provedet-v-subbotu-ekoaktsiyu-v-simferopole-sevastopole-i-krasnodare-1125000153.html

РНКБ проведет в субботу экоакцию в Симферополе, Севастополе и Краснодаре

РНКБ проведет в субботу экоакцию в Симферополе, Севастополе и Краснодаре - РИА Новости Крым, 20.10.2022

РНКБ проведет в субботу экоакцию в Симферополе, Севастополе и Краснодаре

Команда РНКБ Банка (ПАО) организует масштабную волонтерскую экологическую акцию по очистке особо охраняемых природных территорий Юга России в рамках... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T14:52

2022-10-20T14:52

2022-10-20T14:52

рнкб (пао)

общество

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Команда РНКБ Банка (ПАО) организует масштабную волонтерскую экологическую акцию по очистке особо охраняемых природных территорий Юга России в рамках социально-образовательного проекта "Энергия Юга", сообщает банк.Акция стартует в субботу в 11:00 одновременно в трех городах – Симферополе, Севастополе и Краснодаре.Главной целью акции является формирование и развитие бережного отношения к природе, а также поддержание экологического баланса южных регионов России. Экология является одним из основных направлений проекта "Энергия Юга", организованного банком РНКБ этой осенью.Адреса точек сбора участников акции:- Симферополь - дендрарий им. М. В. Печенкина, зона парковки Дворца детского и юношеского творчества, ул. Киевская, 52;- Севастополь - бухта Круглая, набережная Андрея Первозванного, 13;- Краснодар - Пашковские плавни, зона парковки Краснодарского академического театра Драмы, ул. Красноармейская , д.110.

https://crimea.ria.ru/20221007/rnkb-organizuet-besplatnye-zanyatiya-sportom-v-ramkakh-proekta-energiya-yuga-1124748572.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, экология