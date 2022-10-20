https://crimea.ria.ru/20221020/mobilizovannye-predprinimateli-poluchili-pravo-vremenno-peredat-biznes-1125003216.html

Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес

Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес

Индивидуальные предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получили право передать свой бизнес доверенным лицам на время своего участия в... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T16:43

2022-10-20T16:43

2022-10-20T16:43

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальные предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получили право передать свой бизнес доверенным лицам на время своего участия в специальной военной операции. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, мобилизованные бизнесмены могут передать дела в течение пяти дней. Содействовать им должна призывная комиссия.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сегодня в России около 35% от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – это организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет, каждый из которых одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа.Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября в соответствии с указом президента Владимира Путина. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, владимир путин (политик)