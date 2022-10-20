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Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес
Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес
Индивидуальные предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получили право передать свой бизнес доверенным лицам на время своего участия в... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T16:43
2022-10-20T16:43
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальные предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получили право передать свой бизнес доверенным лицам на время своего участия в специальной военной операции. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, мобилизованные бизнесмены могут передать дела в течение пяти дней. Содействовать им должна призывная комиссия.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сегодня в России около 35% от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – это организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет, каждый из которых одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа.Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября в соответствии с указом президента Владимира Путина. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.
https://crimea.ria.ru/20221018/otsrochka-po-arende-i-novye-pravila-goskontraktov-dlya-mobilizovannykh-1124948854.html
https://crimea.ria.ru/20221019/putin-dovolstvie-mobilizovannykh-dolzhno-byt-ne-nizhe-195-tys-rub-v-mesyats-1124980992.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, владимир путин (политик)
Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес

Мобилизованные россияне получили право передать свой бизнес на время участия в СВО – закон

16:43 20.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальные предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получили право передать свой бизнес доверенным лицам на время своего участия в специальной военной операции. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, мобилизованные бизнесмены могут передать дела в течение пяти дней. Содействовать им должна призывная комиссия.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 11:24
Отсрочка по аренде и новые правила госконтрактов для мобилизованных
"Призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц", – говорится в документе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сегодня в России около 35% от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – это организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет, каждый из которых одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 15:15
Путин: довольствие мобилизованных должно быть не ниже 195 тыс руб в месяц
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября в соответствии с указом президента Владимира Путина. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.
 
Частичная мобилизацияВладимир Путин (политик)
 
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