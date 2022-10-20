Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес
Мобилизованные россияне получили право передать свой бизнес на время участия в СВО – закон
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Индивидуальные предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получили право передать свой бизнес доверенным лицам на время своего участия в специальной военной операции. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, мобилизованные бизнесмены могут передать дела в течение пяти дней. Содействовать им должна призывная комиссия.
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"Призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц", – говорится в документе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сегодня в России около 35% от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – это организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте от 18 до 60 лет, каждый из которых одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября в соответствии с указом президента Владимира Путина. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий.