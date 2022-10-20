https://crimea.ria.ru/20221020/kak-izbezhat-voyny-rossii-s-nato--vitse-premer-kryma-1125003437.html

Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма

Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма

Чем быстрее Россия сможет обезглавить нынешний нацистский режим на Украине и завершить специальную военную операцию, тем меньше будет вероятность прямого... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T19:29

2022-10-20T19:29

2022-10-20T18:43

радио "спутник в крыму"

российская федерация (россия, рф)

нато

украина

специальная военная операция рф на украине

мнения

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Чем быстрее Россия сможет обезглавить нынешний нацистский режим на Украине и завершить специальную военную операцию, тем меньше будет вероятность прямого военного столкновения с НАТО, считает вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт >>"Если положить на стол все возможные варианты развития событий и увидеть главные векторы, по которым могут с наибольшей вероятностью развиваться события, то, на мой взгляд, все движется к полномасштабной войне с блоком НАТО. Если мы быстро и деятельно обезглавим нынешний нацистский режим Украины, тем быстрее другие силы на Украине осознают, что политика нынешних властей – это путь к полной катастрофе и разрушению страны, и примут другие решения", – сказал Мурадов в эфире радио "Спутник в Крыму".Мурадов добавил, что не случайно на Западе нагнетается истерия по поводу возможного применения Россией тактического ядерного оружия."Это значит, что они сами могут взорвать такую бомбу, а потом сказать, что во всем виновата Россия, которая "нарушает все международные правила", и, тем самым обвиняя нас, придать еще больший градус военной напряженности и военным действиям", - пояснил постпред Крыма при президенте РФ.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что накачивание киевского режима натовским вооружением и снабжение разведданными приближают Североатлантический альянс к черте военного столкновения с Россией.

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-predupredil-o-posledstviyakh-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-1124890655.html

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российская федерация (россия, рф), нато, украина, специальная военная операция рф на украине, мнения, георгий мурадов