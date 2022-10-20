Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма
Вице-премьер Крыма Мурадов: чтобы избежать войны с НАТО, нужно обезглавить киевский режим
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗаместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Чем быстрее Россия сможет обезглавить нынешний нацистский режим на Украине и завершить специальную военную операцию, тем меньше будет вероятность прямого военного столкновения с НАТО, считает вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Если положить на стол все возможные варианты развития событий и увидеть главные векторы, по которым могут с наибольшей вероятностью развиваться события, то, на мой взгляд, все движется к полномасштабной войне с блоком НАТО. Если мы быстро и деятельно обезглавим нынешний нацистский режим Украины, тем быстрее другие силы на Украине осознают, что политика нынешних властей – это путь к полной катастрофе и разрушению страны, и примут другие решения", – сказал Мурадов в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его мнению, на Украине много здравомыслящих людей, которые подверглись репрессиям и попали за решетку без суда и следствия. Они могут прийти к власти и изменить ситуацию, если специальная военная операция завершится "обезглавливанием" нынешнего киевского режима, считает вице-премьер Крыма.
Мурадов добавил, что не случайно на Западе нагнетается истерия по поводу возможного применения Россией тактического ядерного оружия.
"Это значит, что они сами могут взорвать такую бомбу, а потом сказать, что во всем виновата Россия, которая "нарушает все международные правила", и, тем самым обвиняя нас, придать еще больший градус военной напряженности и военным действиям", - пояснил постпред Крыма при президенте РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что накачивание киевского режима натовским вооружением и снабжение разведданными приближают Североатлантический альянс к черте военного столкновения с Россией.
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