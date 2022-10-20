https://crimea.ria.ru/20221020/zakharova-nakachka-kieva-oruzhiem-priblizhaet-nato-k-voennomu-konfliktu-s-rf-1124994119.html

Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ

Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ

Накачивание киевского режима натовским вооружением и снабжение разведданными приближают Североатлантический альянс к черте военного столкновения с Россией,... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T12:28

2022-10-20T12:28

2022-10-20T12:28

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

нато

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Накачивание киевского режима натовским вооружением и снабжение разведданными приближают Североатлантический альянс к черте военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что такие действия неминуемо приведут к увеличению количества жертв конфликта, но коллективный Запад это обстоятельство не волнует, поскольку затяжная война на Украине – его основная цель."В Вашингтоне и Брюсселе продолжают прикрываться лицемерной позицией, что якобы они не являются стороной конфликта. Реальные действия коллективного Запада свидетельствуют об обратном. Опустошая склады с оружием стран-членов блока для поддержки киевского режима, попутно решается вопрос с обеспечением заказов и загрузкой мощностей, прежде всего, американского военно-промышленного комплекса", - констатировала дипломат.

https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-nato-uzhe-de-fakto-vlezla-v-ukrainskiy-konflikt-1124914439.html

украина

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, нато, украина, специальная военная операция рф на украине