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Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ
Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ
Накачивание киевского режима натовским вооружением и снабжение разведданными приближают Североатлантический альянс к черте военного столкновения с Россией,... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T12:28
2022-10-20T12:28
2022-10-20T12:28
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
нато
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Накачивание киевского режима натовским вооружением и снабжение разведданными приближают Североатлантический альянс к черте военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что такие действия неминуемо приведут к увеличению количества жертв конфликта, но коллективный Запад это обстоятельство не волнует, поскольку затяжная война на Украине – его основная цель."В Вашингтоне и Брюсселе продолжают прикрываться лицемерной позицией, что якобы они не являются стороной конфликта. Реальные действия коллективного Запада свидетельствуют об обратном. Опустошая склады с оружием стран-членов блока для поддержки киевского режима, попутно решается вопрос с обеспечением заказов и загрузкой мощностей, прежде всего, американского военно-промышленного комплекса", - констатировала дипломат.
https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-nato-uzhe-de-fakto-vlezla-v-ukrainskiy-konflikt-1124914439.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, нато, украина, специальная военная операция рф на украине
Захарова: накачка Киева оружием приближает НАТО к военному конфликту с РФ
Захарова: накачка Украины вооружением приближает НАТО к черте военного конфликта с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Накачивание киевского режима натовским вооружением и снабжение разведданными приближают Североатлантический альянс к черте военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она отметила, что такие действия неминуемо приведут к увеличению количества жертв конфликта, но коллективный Запад это обстоятельство не волнует, поскольку затяжная война на Украине – его основная цель.
"В Вашингтоне и Брюсселе продолжают прикрываться лицемерной позицией, что якобы они не являются стороной конфликта. Реальные действия коллективного Запада свидетельствуют об обратном. Опустошая склады с оружием стран-членов блока для поддержки киевского режима, попутно решается вопрос с обеспечением заказов и загрузкой мощностей, прежде всего, американского военно-промышленного комплекса", - констатировала дипломат.