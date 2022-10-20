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Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса
Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса
Часть Крыма в четверг осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T10:24
2022-10-20T10:24
крым
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Симферополе из-за аварии на сетях до 17 часов без воды жильцы улицы Петропавловская. В связи с плановыми работами до 13 часов - улицы Одесская, Некрасова, Кавказская, Пролетарская, Ленина, Большевистская. До 18 часов отключение в симферопольском микрорайоне Ак-Мечеть и в селах Залесье, Обрыв, Новониколаевка.В Феодосии до пяти часов вечера водоснабжение ограничено по адресам: ул. Гарнаева, 66, 68, 62, ул. Степная, ул. Крымская, 9-15, 66, 66а, Барановская. В связи с промывкой сетей водоснабжения в селе Льговское воду из под крана можно использовать только для хозяйственных нужд, организован подвоз.Также до 17 часов без воды город Щелкино в Ленинском районе Крыма.В алуштинском селе Изобильное, дажнкойской Новоэстонии, бахчисарайском Долинном частичное ограничение подачи воды в первой половине дня.
https://crimea.ria.ru/20221017/skolko-vody-perestal-teryat-simferopol-blagodarya-zamene-vodovodov-1124933678.html
https://crimea.ria.ru/20221017/na-skolko-khvatit-vody-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa--uchenyy-1124895814.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму
Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса

Жители шести муниципалитетов Крыма в четверг остались без воды из-за ремонтов

10:24 20.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКран с водой
Кран с водой - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
В Симферополе из-за аварии на сетях до 17 часов без воды жильцы улицы Петропавловская. В связи с плановыми работами до 13 часов - улицы Одесская, Некрасова, Кавказская, Пролетарская, Ленина, Большевистская. До 18 часов отключение в симферопольском микрорайоне Ак-Мечеть и в селах Залесье, Обрыв, Новониколаевка.
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 20:04Радио "Спутник в Крыму"
Сколько воды перестал терять Симферополь благодаря замене водоводов
В Феодосии до пяти часов вечера водоснабжение ограничено по адресам: ул. Гарнаева, 66, 68, 62, ул. Степная, ул. Крымская, 9-15, 66, 66а, Барановская. В связи с промывкой сетей водоснабжения в селе Льговское воду из под крана можно использовать только для хозяйственных нужд, организован подвоз.
Также до 17 часов без воды город Щелкино в Ленинском районе Крыма.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 03:37Радио "Спутник в Крыму"
На сколько хватит воды из Симферопольского водохранилища – ученый
В алуштинском селе Изобильное, дажнкойской Новоэстонии, бахчисарайском Долинном частичное ограничение подачи воды в первой половине дня.
 
КрымВода в Крыму
 
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