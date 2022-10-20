https://crimea.ria.ru/20221020/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-chetverg--adresa-1124990498.html

Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса

Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса

Часть Крыма в четверг осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T10:24

2022-10-20T10:24

2022-10-20T10:24

крым

вода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/02/1121616975_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f52d9148366161d1cb72fd971f6927ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг осталась без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В Симферополе из-за аварии на сетях до 17 часов без воды жильцы улицы Петропавловская. В связи с плановыми работами до 13 часов - улицы Одесская, Некрасова, Кавказская, Пролетарская, Ленина, Большевистская. До 18 часов отключение в симферопольском микрорайоне Ак-Мечеть и в селах Залесье, Обрыв, Новониколаевка.В Феодосии до пяти часов вечера водоснабжение ограничено по адресам: ул. Гарнаева, 66, 68, 62, ул. Степная, ул. Крымская, 9-15, 66, 66а, Барановская. В связи с промывкой сетей водоснабжения в селе Льговское воду из под крана можно использовать только для хозяйственных нужд, организован подвоз.Также до 17 часов без воды город Щелкино в Ленинском районе Крыма.В алуштинском селе Изобильное, дажнкойской Новоэстонии, бахчисарайском Долинном частичное ограничение подачи воды в первой половине дня.

https://crimea.ria.ru/20221017/skolko-vody-perestal-teryat-simferopol-blagodarya-zamene-vodovodov-1124933678.html

https://crimea.ria.ru/20221017/na-skolko-khvatit-vody-iz-simferopolskogo-vodokhranilischa--uchenyy-1124895814.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму