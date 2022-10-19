https://crimea.ria.ru/20221019/v-zaporozhe-vsu-pryachutsya-za-mirnymi-v-zhilykh-domakh--vlasti-1124983077.html

В Запорожье ВСУ прячутся за мирными в жилых домах – власти

В Запорожье ВСУ прячутся за мирными в жилых домах – власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022

В Запорожье ВСУ прячутся за мирными в жилых домах – власти

Украинские боевики и иностранные наемники в Запорожье размещаются в жилых домах, прикрываясь от ВС РФ мирными жителями. Об этом РИА Новости заявил член главного РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T16:10

2022-10-19T16:10

2022-10-19T16:10

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Украинские боевики и иностранные наемники в Запорожье размещаются в жилых домах, прикрываясь от ВС РФ мирными жителями. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он отметил, что на сегодняшний день ВС РФ освобождено более 70% Запорожской области, но под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье. По его словам, Киев осознает, что и он для Украины "утерян окончательно", а потому готовит для Запорожья судьбу Мариуполя, где использовалась такая же стратегия.Он также отметил, что центральные больницы Запорожья уже перепрофилированы под военных и наемников. "Кроме того, по нашим данным, еще госпитали в Запорожье планируется развернуть на базе двух роддомов", – добавил Рогов.Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС РФ господствующих высот в районе села Нескучного на Запорожском направлении.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zaderzhany-90-posobnikov-vsu-1124918944.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)