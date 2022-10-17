https://crimea.ria.ru/20221017/vs-rossii-otbili-ataki-vsu-na-pyati-napravleniyakh-1124929619.html

ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях

ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости Крым, 17.10.2022

ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях

В течении прошедших суток российская армия отразила атаки украинских войск на Купянском, Лиманском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T13:56

2022-10-17T13:56

2022-10-17T14:00

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610321_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3a36bd30a792db08dd637e68b366101d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В течении прошедших суток российская армия отразила атаки украинских войск на Купянском, Лиманском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях. Противник понес крупные потери в живой силе и технике, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.В районе Загрызово (Харьковская область) уничтожены три американские гаубицы М777. В районе Двуречной (Харьковская область) уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств. ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, танк и три боевых машины пехоты.На Запорожском направлении в районе Времьевки (ДНР) ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, танк и три боевых машины пехоты.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за предыдущие сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

https://crimea.ria.ru/20221017/vs-rf-unichtozhili-batarei-gaubits-ssha-i-rszo-smerch-na-kharkovschine-1124929121.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), украина