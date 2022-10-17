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ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях
ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости Крым, 17.10.2022
ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях
В течении прошедших суток российская армия отразила атаки украинских войск на Купянском, Лиманском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T13:56
2022-10-17T14:00
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В течении прошедших суток российская армия отразила атаки украинских войск на Купянском, Лиманском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях. Противник понес крупные потери в живой силе и технике, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.В районе Загрызово (Харьковская область) уничтожены три американские гаубицы М777. В районе Двуречной (Харьковская область) уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств. ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, танк и три боевых машины пехоты.На Запорожском направлении в районе Времьевки (ДНР) ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, танк и три боевых машины пехоты.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за предыдущие сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.
https://crimea.ria.ru/20221017/vs-rf-unichtozhili-batarei-gaubits-ssha-i-rszo-smerch-na-kharkovschine-1124929121.html
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министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), украина
ВС России отбили атаки ВСУ на пяти направлениях

Минобороны: ВСУ снова понесли потери при попытке прорыва на юго-восточных направлениях

13:56 17.10.2022 (обновлено: 14:00 17.10.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В течении прошедших суток российская армия отразила атаки украинских войск на Купянском, Лиманском, Криворожском, Андреевском и Николаевском направлениях. Противник понес крупные потери в живой силе и технике, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Коровий Яр, Никифоровка (ДНР), Новоосиново (Харьковская область), 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 141 районе, а также пять складов боеприпасов в районах Давыдова Брода (Херсонская область), Шандриголово (ДНР) и на территории судоремонтного завода в Запорожье", – прокомментировал Конашенков.
Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Перехвачено восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха" в Херсонской области.
В районе Загрызово (Харьковская область) уничтожены три американские гаубицы М777. В районе Двуречной (Харьковская область) уничтожена переправа ВСУ через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств. ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, танк и три боевых машины пехоты.
На Запорожском направлении в районе Времьевки (ДНР) ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе Нескучного. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, танк и три боевых машины пехоты.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за предыдущие сутки на Николаево-Криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.
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