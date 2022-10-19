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Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ
Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ
Совет Федерации единогласно утвердил указ президента России о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T18:05
2022-10-19T18:05
совет федерации
военное положение в новых регионах россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента России о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании СФ 19 октября.За утверждение указа проголосовали единогласно.Согласно тексту указа, военное положение в четырех приграничных с Украиной регионах России вводится с 00-00 часов 20 октября, учитывая, что против "территориальной целостности Российской Федерации применяются вооруженные силы".Указ утвержден в соответствии с Конституцией РФ и федеральным конституционным законом о военном положении.Согласно документу, при необходимости в России "в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные федеральным конституционным законом о военном положении".Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ опубликован.19 октября на заседании Совета Безопасности России президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР с 20 октября.
https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
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совет федерации, военное положение в новых регионах россии, владимир путин (политик)
Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ

Совфед утвердил указ президента о введении военного положении в четырех субъектах РФ

18:05 19.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСовет Федерации РФ
Совет Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента России о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании СФ 19 октября.
"Я абсолютно уверена, что введение военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях позволит быстрее нам продвинуться в достижении нашей главной конечной цели - возвращению эти регионов к мирной жизни", – сказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, предваряя процедуру голосования.
За утверждение указа проголосовали единогласно.
Согласно тексту указа, военное положение в четырех приграничных с Украиной регионах России вводится с 00-00 часов 20 октября, учитывая, что против "территориальной целостности Российской Федерации применяются вооруженные силы".
Указ утвержден в соответствии с Конституцией РФ и федеральным конституционным законом о военном положении.
Согласно документу, при необходимости в России "в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные федеральным конституционным законом о военном положении".
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ опубликован.
19 октября на заседании Совета Безопасности России президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР с 20 октября.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
14:48
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