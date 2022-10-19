https://crimea.ria.ru/20221019/sovfed-utverdil-ukaz-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-v-chetyrekh-subektakh-rf-1124986290.html

Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ

Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ

Совет Федерации единогласно утвердил указ президента России о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T18:05

2022-10-19T18:05

2022-10-19T18:05

совет федерации

военное положение в новых регионах россии

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента России о введении военного положения в четырех новых субъектах РФ – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании СФ 19 октября.За утверждение указа проголосовали единогласно.Согласно тексту указа, военное положение в четырех приграничных с Украиной регионах России вводится с 00-00 часов 20 октября, учитывая, что против "территориальной целостности Российской Федерации применяются вооруженные силы".Указ утвержден в соответствии с Конституцией РФ и федеральным конституционным законом о военном положении.Согласно документу, при необходимости в России "в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные федеральным конституционным законом о военном положении".Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ опубликован.19 октября на заседании Совета Безопасности России президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР с 20 октября.

https://crimea.ria.ru/20221019/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html

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совет федерации, военное положение в новых регионах россии, владимир путин (политик)