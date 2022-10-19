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Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег
Около 50 – 60 тысяч жителей правобережья Херсонской области планируется вывезти на левый берег Днепра в течение недели. Об этом сообщил врио губернатора региона РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T10:51
2022-10-19T11:07
херсонская область
новые регионы россии
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Около 50 – 60 тысяч жителей правобережья Херсонской области планируется вывезти на левый берег Днепра в течение недели. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, в областном центре "большой напряженности" не наблюдается. В речном порту люди организованно садятся на катера, однако глава региона допускает, что некоторые жители все же захотят остаться дома."Мы, конечно, все сделаем для того, чтобы как можно больше мирного населения гражданского обезопасить. &lt;...&gt; Далеко (в другие регионы РФ - ред.), наверное, немногие поедут, но на левобережье Херсонской области есть достаточное количество мест, чтобы разместить всех подальше от поля боя и возможных провокаций", – рассказал Сальдо.Он также добавил, что многие местные мужчины отказываются покидать территорию и записываются в добровольческие батальоны. Накануне 18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html
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херсонская область, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине, общество
Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег

Сальдо: 50 – 60 тыс. жителей Херсонщины планируется перевезти за неделю на левый берег

10:51 19.10.2022 (обновлено: 11:07 19.10.2022)
 
© РИА Новости КрымВид на порт Голая Пристань
Вид на порт Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Около 50 – 60 тысяч жителей правобережья Херсонской области планируется вывезти на левый берег Днепра в течение недели. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Примерно, мы так подсчитывали, где-то 50-60 тысяч (людей) мы планируем переместить на левый берег, и дальше, кто захочет – в друге регионы Российской Федерации", – сказал Сальдо в эфире программы "Соловьев Live".
По его словам, в областном центре "большой напряженности" не наблюдается. В речном порту люди организованно садятся на катера, однако глава региона допускает, что некоторые жители все же захотят остаться дома.
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"Мы, конечно, все сделаем для того, чтобы как можно больше мирного населения гражданского обезопасить. <...> Далеко (в другие регионы РФ - ред.), наверное, немногие поедут, но на левобережье Херсонской области есть достаточное количество мест, чтобы разместить всех подальше от поля боя и возможных провокаций", – рассказал Сальдо.
Он также добавил, что многие местные мужчины отказываются покидать территорию и записываются в добровольческие батальоны.
Накануне 18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.
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