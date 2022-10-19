https://crimea.ria.ru/20221019/skolko-zhiteley-khersonskoy-oblasti-planiruyut-perevezti-na-levyy-bereg--1124971789.html

Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег

Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Сколько жителей Херсонской области планируют перевезти на левый берег

Около 50 – 60 тысяч жителей правобережья Херсонской области планируется вывезти на левый берег Днепра в течение недели. Об этом сообщил врио губернатора региона РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T10:51

2022-10-19T10:51

2022-10-19T11:07

херсонская область

новые регионы россии

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Около 50 – 60 тысяч жителей правобережья Херсонской области планируется вывезти на левый берег Днепра в течение недели. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, в областном центре "большой напряженности" не наблюдается. В речном порту люди организованно садятся на катера, однако глава региона допускает, что некоторые жители все же захотят остаться дома."Мы, конечно, все сделаем для того, чтобы как можно больше мирного населения гражданского обезопасить. <...> Далеко (в другие регионы РФ - ред.), наверное, немногие поедут, но на левобережье Херсонской области есть достаточное количество мест, чтобы разместить всех подальше от поля боя и возможных провокаций", – рассказал Сальдо.Он также добавил, что многие местные мужчины отказываются покидать территорию и записываются в добровольческие батальоны. Накануне 18 октября Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение принято в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Вывоз граждан будет поэтапным, его организуют силами МЧС РФ и правительства Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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