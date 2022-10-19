https://crimea.ria.ru/20221019/komu-nelzya-prinimat-sredstva-dlya-potentsii-1124962056.html

Кому нельзя принимать средства для потенции

Кому нельзя принимать средства для потенции - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Кому нельзя принимать средства для потенции

Препараты для потенции не нужно выбирать самостоятельно и принимать их бесконтрольно, поскольку они имеют ряд противопоказаний и могут ухудшить самочувствие. Об РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T21:36

2022-10-19T21:36

2022-10-19T21:36

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Препараты для потенции не нужно выбирать самостоятельно и принимать их бесконтрольно, поскольку они имеют ряд противопоказаний и могут ухудшить самочувствие. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-уролог Алексей Дроздов.По его словам, нарушение эректильной функции часто встречается у мужчин после определенного возраста и многие применяют средства для потенции, однако их бесконтрольный прием может быть опасен."Современные препараты для потенции проходят ряд исследований и проверок перед тем, как выходят в продажу. Безусловно, существует ряд противопоказаний. Например, стенокардия и сердечная недостаточность. Мужчинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть предельно осторожными с этими лекарственными средствами", - предупредил врач.Уролог отметил, что препараты для потенции можно принимать не чаще одного раза в сутки – в этом случае они не вызовут негативного влияния на здоровье мужчины. Но в случае передозировки могут появиться сильные головные боли и головокружение."Препараты для потенции не вызывают привыкания или негативных побочных эффектов, если их принимать строго по инструкции. Нельзя злоупотреблять этими препаратами. Их можно принимать не чаще раза в день. Если мужчина будет соблюдать все эти правила, то никаких вредных последствий для здоровья у него не будет", — заключил Дроздов.Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева заявила, что либидо напрямую зависит от веса человека: люди с ожирением реже хотят секса. Кроме того, жирная и тяжелая пища провоцирует стремительный набор веса и постепенно "убивает" половое влечение.

https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html

https://crimea.ria.ru/20221004/kak-ne-pozvolit-seksu-uyti-v-zimnyuyu-spyachku--vrach-dal-sovety-1124712564.html

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