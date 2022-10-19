Рейтинг@Mail.ru
Кому нельзя принимать средства для потенции - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221019/komu-nelzya-prinimat-sredstva-dlya-potentsii-1124962056.html
Кому нельзя принимать средства для потенции
Кому нельзя принимать средства для потенции - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Кому нельзя принимать средства для потенции
Препараты для потенции не нужно выбирать самостоятельно и принимать их бесконтрольно, поскольку они имеют ряд противопоказаний и могут ухудшить самочувствие. Об РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T21:36
2022-10-19T21:36
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121308465_0:7:960:547_1920x0_80_0_0_98ec42f314334df83fed5c7979e5e93f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Препараты для потенции не нужно выбирать самостоятельно и принимать их бесконтрольно, поскольку они имеют ряд противопоказаний и могут ухудшить самочувствие. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-уролог Алексей Дроздов.По его словам, нарушение эректильной функции часто встречается у мужчин после определенного возраста и многие применяют средства для потенции, однако их бесконтрольный прием может быть опасен."Современные препараты для потенции проходят ряд исследований и проверок перед тем, как выходят в продажу. Безусловно, существует ряд противопоказаний. Например, стенокардия и сердечная недостаточность. Мужчинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть предельно осторожными с этими лекарственными средствами", - предупредил врач.Уролог отметил, что препараты для потенции можно принимать не чаще одного раза в сутки – в этом случае они не вызовут негативного влияния на здоровье мужчины. Но в случае передозировки могут появиться сильные головные боли и головокружение."Препараты для потенции не вызывают привыкания или негативных побочных эффектов, если их принимать строго по инструкции. Нельзя злоупотреблять этими препаратами. Их можно принимать не чаще раза в день. Если мужчина будет соблюдать все эти правила, то никаких вредных последствий для здоровья у него не будет", — заключил Дроздов.Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева заявила, что либидо напрямую зависит от веса человека: люди с ожирением реже хотят секса. Кроме того, жирная и тяжелая пища провоцирует стремительный набор веса и постепенно "убивает" половое влечение.
https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html
https://crimea.ria.ru/20221004/kak-ne-pozvolit-seksu-uyti-v-zimnyuyu-spyachku--vrach-dal-sovety-1124712564.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121308465_56:0:909:640_1920x0_80_0_0_845ed3a31f0c1edc2c558bbb4d1eb20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье
Кому нельзя принимать средства для потенции

Уролог Дроздов рассказал, кому опасно принимать средства для потенции

21:36 19.10.2022
 
© fotografierende-4558536/pixabayМужчина
Мужчина
© fotografierende-4558536/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Препараты для потенции не нужно выбирать самостоятельно и принимать их бесконтрольно, поскольку они имеют ряд противопоказаний и могут ухудшить самочувствие. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-уролог Алексей Дроздов.
По его словам, нарушение эректильной функции часто встречается у мужчин после определенного возраста и многие применяют средства для потенции, однако их бесконтрольный прием может быть опасен.
Мужчина и женщины - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 20:24
Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин
"Современные препараты для потенции проходят ряд исследований и проверок перед тем, как выходят в продажу. Безусловно, существует ряд противопоказаний. Например, стенокардия и сердечная недостаточность. Мужчинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно быть предельно осторожными с этими лекарственными средствами", - предупредил врач.
Уролог отметил, что препараты для потенции можно принимать не чаще одного раза в сутки – в этом случае они не вызовут негативного влияния на здоровье мужчины. Но в случае передозировки могут появиться сильные головные боли и головокружение.
Сон
4 октября, 21:56
Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы
"Препараты для потенции не вызывают привыкания или негативных побочных эффектов, если их принимать строго по инструкции. Нельзя злоупотреблять этими препаратами. Их можно принимать не чаще раза в день. Если мужчина будет соблюдать все эти правила, то никаких вредных последствий для здоровья у него не будет", — заключил Дроздов.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева заявила, что либидо напрямую зависит от веса человека: люди с ожирением реже хотят секса. Кроме того, жирная и тяжелая пища провоцирует стремительный набор веса и постепенно "убивает" половое влечение.
 
ОбществоЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Главные события и заявления дня: 19 октября
21:56Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
21:36Кому нельзя принимать средства для потенции
20:38В каких странах принимают карты "Мир"
20:12В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям
20:02Развожаев сообщил о дополнительных мерах безопасности в Севастополе
19:37Спецоперация на Украине закончится "Ялтой 2.0" – политолог
19:13В Севастополе задержали серийного вора-домушника
18:34На Керченской переправе сократилась очередь
18:21В Керчи эвакуировали жилой многоквартирный дом
18:10Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
18:05Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ
17:50Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
17:32Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
17:09Херсонской областью будут управлять военные и администрация – Сальдо
17:01В Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икры
16:54ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС – Сальдо
16:48Главное из нового указа: что изменится в регионах России
16:37Совбез обсудил новые угрозы в условиях миграционного кризиса в мире
16:28Крымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей
Лента новостейМолния