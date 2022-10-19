https://crimea.ria.ru/20221019/evakuatsiya-zhiteley-zaporozhskoy-oblasti-seychas-ne-planiruetsya---vlasti-1124976965.html
Эвакуация жителей Запорожской области сейчас не планируется - власти
Эвакуация жителей Запорожской области сейчас не планируется - власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Эвакуация жителей Запорожской области сейчас не планируется - власти
Организованный вывоз населения с территории Запорожской области пока не планируется, поскольку ситуация в регионе контролируется, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T14:09
2022-10-19T14:09
2022-10-19T14:09
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Организованный вывоз населения с территории Запорожской области пока не планируется, поскольку ситуация в регионе контролируется, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.Он подчеркнул, что из некоторых прифронтовых населенных пунктов ранее были вывезены и отправлены на курорты дети, однако такая практика применяется уже в течение нескольких месяцев и не является эвакуацией.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных. По состоянию на среду Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.
https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Эвакуация жителей Запорожской области сейчас не планируется - власти
Рогов: ситуация в Запорожской области контролируется, причин вывозить людей нет