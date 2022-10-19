https://crimea.ria.ru/20221019/evakuatsiya-zhiteley-zaporozhskoy-oblasti-seychas-ne-planiruetsya---vlasti-1124976965.html

Эвакуация жителей Запорожской области сейчас не планируется - власти

Эвакуация жителей Запорожской области сейчас не планируется - власти - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Эвакуация жителей Запорожской области сейчас не планируется - власти

Организованный вывоз населения с территории Запорожской области пока не планируется, поскольку ситуация в регионе контролируется, пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T14:09

2022-10-19T14:09

2022-10-19T14:09

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Организованный вывоз населения с территории Запорожской области пока не планируется, поскольку ситуация в регионе контролируется, пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.Он подчеркнул, что из некоторых прифронтовых населенных пунктов ранее были вывезены и отправлены на курорты дети, однако такая практика применяется уже в течение нескольких месяцев и не является эвакуацией.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных. По состоянию на среду Херсонскую область в целом покинули около 40% жителей. Только за два последних дня из Херсона выехали более 5 тыс. человек, в их числе как те, кто уехал на постоянное пребывание к своим родственникам, так и те, кто покинул область по организованной программе.

https://crimea.ria.ru/20221019/kak-zhivet-khersonskaya-oblast-1124938850.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине