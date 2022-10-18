https://crimea.ria.ru/20221018/v-oon-prizvali-zadeystvovat-kontseptsiyu-o-biooruzhii-iz-za-deystviy-ssha-1124967800.html

Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США

Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США

Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T23:47

2022-10-18T23:47

2022-10-18T23:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о биоружии. Это связано с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, пояснил замглавы российской делегации Константин Воронцов."Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию", - цитирует Воронцова РИА Новости.Минобороны РФ в ходе специальной военной операции обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Как выяснилось, имела место сеть из более чем 30 биолабораторий, которые работали, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, над биологическим оружием на Украине работало Минобороны США. Начиная с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов.В мае в Минобороны сообщили о получении новых данных о бесчеловечных экспериментах США в биолабораториях на Украине в психиатрической больнице № 1 в Харьковской области.

https://crimea.ria.ru/20220511/stalo-izvestno-o-beschelovechnykh-opytakh-ssha-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1123203031.html

https://crimea.ria.ru/20220312/ssha-khoteli-otkryt-biolaboratoriyu-v-krymu-zayavil-vitse-premer-1122648306.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, сша, украина, в мире