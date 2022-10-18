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Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США
Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США
Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T23:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о биоружии. Это связано с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, пояснил замглавы российской делегации Константин Воронцов."Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию", - цитирует Воронцова РИА Новости.Минобороны РФ в ходе специальной военной операции обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Как выяснилось, имела место сеть из более чем 30 биолабораторий, которые работали, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, над биологическим оружием на Украине работало Минобороны США. Начиная с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов.В мае в Минобороны сообщили о получении новых данных о бесчеловечных экспериментах США в биолабораториях на Украине в психиатрической больнице № 1 в Харьковской области.
https://crimea.ria.ru/20220511/stalo-izvestno-o-beschelovechnykh-opytakh-ssha-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1123203031.html
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оон, сша, украина, в мире
Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США

Группа стран просит ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за действий США на Украине

23:47 18.10.2022 (обновлено: 23:51 18.10.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСессия ГА ООН
Сессия ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о биоружии. Это связано с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, пояснил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию", - цитирует Воронцова РИА Новости.
Диагностический центр лабораторных исследований в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:36
Стало известно о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине
Минобороны РФ в ходе специальной военной операции обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Как выяснилось, имела место сеть из более чем 30 биолабораторий, которые работали, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.
По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, над биологическим оружием на Украине работало Минобороны США. Начиная с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов.
Заместитель председателя Совета министров РК — постоянный представитель Республики при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 09:17
США хотели открыть биолабораторию в Крыму, заявил вице-премьер
В мае в Минобороны сообщили о получении новых данных о бесчеловечных экспериментах США в биолабораториях на Украине в психиатрической больнице № 1 в Харьковской области.
 
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