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Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США
Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США
Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T23:47
2022-10-18T23:47
2022-10-18T23:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о биоружии. Это связано с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, пояснил замглавы российской делегации Константин Воронцов."Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию", - цитирует Воронцова РИА Новости.Минобороны РФ в ходе специальной военной операции обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Как выяснилось, имела место сеть из более чем 30 биолабораторий, которые работали, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, над биологическим оружием на Украине работало Минобороны США. Начиная с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов.В мае в Минобороны сообщили о получении новых данных о бесчеловечных экспериментах США в биолабораториях на Украине в психиатрической больнице № 1 в Харьковской области.
https://crimea.ria.ru/20220511/stalo-izvestno-o-beschelovechnykh-opytakh-ssha-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1123203031.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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оон, сша, украина, в мире
Группа стран призвала ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за США
Группа стран просит ООН задействовать Концепцию о биооружии из-за действий США на Украине
23:47 18.10.2022 (обновлено: 23:51 18.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Россия, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа и Сирия на заседании Первого комитета ГА ООН призвали организацию задействовать концепцию о биоружии. Это связано с военно-биологической деятельностью США на территории Украины, пояснил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Вопросы к военно-биологической деятельности США в контексте функционирования биолабораторий на украинской территории по-прежнему остаются. На них не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию", - цитирует Воронцова РИА Новости.
Минобороны РФ в ходе специальной военной операции обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Как выяснилось, имела место сеть из более чем 30 биолабораторий, которые работали, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден.
По данным главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, над биологическим оружием на Украине работало Минобороны США
. Начиная с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов.
В мае в Минобороны сообщили
о получении новых данных о бесчеловечных экспериментах США в биолабораториях на Украине в психиатрической больнице № 1 в Харьковской области.